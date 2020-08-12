يوفنتوس يعلن نجاح جراحة لـ دي ليخت في الكتف.. ويغيب 3 أشهر

أجرى ماتياس دي ليخت المدافع الهولندي لفريق يوفنتوس الإيطالي، عملية جراحية في الكتف صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، نجاح عملية جراحية لمدافعه الشاب اليوم الثلاثاء في الكتف، على أن يحتاج اللاعب ثلاثة أشهر قبل العودة للتدريبات.

دي ليخت يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ21، لكنه قضاه هذا العام في غرفة العمليات.

لاعب أياكس السابق انضم ليوفنتوس قبل بداية الموسم المٌنصرم في صفقة ضخمة للعملاق الإيطالي.

وشارك دي ليخت في 39 مباراة هذا الموسم رٌفقة يوفنتوس. سجل فيهم أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا.

الدوري الإيطالي يبدأ الموسم المقبل بعد نحو من شهر الآن، أي أن اللاعب سيغيب عن شهرين في بداية المسابقة.

وتوج صاحب الـ21 عاما ببطولة الدوري الإيطالي لأول مرة مع يوفنتوس هذا الموسم.

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