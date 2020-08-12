بعد 9 سنوات رٌفقة الخفافيش.. داني باريخو إلى فياريال رسميا

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

داني باريخو لاعبا في صفوف فالنسيا

بعد 9 سنوات رٌفقة خفافيش فالنسيا، أصبح داني باريخو لاعبا في فياريال بشكل رسمي.

أعلن فياريال ضم داني باريخو لاعب وسط فالنسيا بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

حسب صحيفة "ماركا"، فإن الصفقة كلفت الغواصات الصفراء مبلغ 13 مليون يورو.

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صاحب الـ31 عاما وقع على عقد انتقال لفياريال لمدة موسمين مقبلين.

داني باريخو يلعب في صفوف فالنسيا منذ عام 2011 ، وهو في الأساس من ناشئين ريال مدريد قبل الانتقال لخيتافي عام 2009 واللعب هناك لموسمين ثم الاستقرار مع فالنسيا.

ورغم كبر سنه، لكن الانضمام الأول لباريخو لمنتخب إسبانيا كان عام 2018، إذ يملك اللاعب أربع مباريات دولية فقط.

وسيشارك اللاعب في تدريبات فريقه الجديد بداية من مساء اليوم الأربعاء حسب موقع النادي الرسمي، وتحت إشراف أوناي إيمري المدرب الجديد للفريق.

وتأتي الصفقة تعويضا لرحيل النجم سانتي كازورلا إلى نادي السد القطري.

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