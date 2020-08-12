الإسماعيلي يجري المسحة السادسة استعدادا لمواجهة المصري

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 15:17

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

أجرى النادي الإسماعيلي صباح اليوم الأربعاء، المسحة السادسة للاعبيه وأفراد الاجهزة المختلفة.

وصرح طارق أبو الليل المدير الإداري للفريق لـFilGoal.com بأن اللاعبون يستعدون للسفر غدا إلى الإسكندرية والمبيت استعدادا لخوض مواجهة المصري.

أبو الليل أتبع "الجهاز الإداري يسير في إجراءات السفر للإسكندرية والحجز، إذ لم يٌبلغ الفريق حتى الآن بتأجيل اللقاء".

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ويستعد الإسماعيلي لخوض مواجهة المصري فى بداية استئناف مباريات الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

اتحاد الكرة كان قد أجل مباراة المصري وحرس الحدود قبل يومين بعد اكتشاف 21 حالة مصابة بفيروس كورونا في المصري.

سمير حلبية رئيس المصري قال في تصريحات مساء أمس الثلاثاء "تدربنا بـ 8 لاعبين، وسنجري مسحة جديدة للاعبين وإذا وصلنا لـ 12 لاعبا جاهزا للمباراة سنخوضها".

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