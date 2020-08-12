وفاة سائق حافلة الإسماعيلي بسبب كورونا
الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 14:53
كتب : ياسر الشريف
توفي صبري عبد الله سائق حافلة نادي الإسماعيلي صباح اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
ونعى نادي الإسماعيلي وفاة الموظف بقسم التحركات والذي وافته المنية اليوم عبر الموقع الرسمي للنادي.
⬛ | ينعى مجلس إدارة النادي الاسماعيلى برئاسة المهندس/ ابراهيم عثمان وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادي " صبري عبدالله " الموظف بقسم التحركات والذي وافته المنية اليوم.
داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان#IsmailySC pic.twitter.com/t49T6IOrq3— Ismaily SC (@Ismailyofficial) August 12, 2020
FilGoal.com علم أيضا بأن صبري عبد الله سائق حافلة الإسماعيلي كان مصابا بفيروس كورونا، ومحجوز في مستشفى حٌميات الإسماعيلي منذ 10 أيام.
حالة الوفاة تٌعد هي الأولى بين أندية الدوري الممتاز في مصر بسبب فيروس كورونا.
وتتمنى أسرة FilGoal.com الرحمة والمغفرة للفقيد ولأسرته الصبر والسلوان.
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