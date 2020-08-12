ماتيتش: صاحب العقلية الأقوى يحسم الدوري الأوروبي

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

ماتيتش

يتوقع نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد أن الفريق صاحب العقلية الأقوى سيرفع كأس الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتغلب يونايتد على كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد في ربع النهائي وتأهل لنصف النهائي بعد مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

وقال ماتيتش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أننا في حالة جيدة، الموسم طويل لكننا نعرف هذا من قبل. الأهم في الوقت الحالي هو الاستعداد الذهني".

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وأضاف "بدنيا أشعر أننا بخير. نحن في نفس الموقف مثل أي فريق آخر، لذا من المهم أن نكون مستعدين ذهنيا".

ويشعر ماتيتش أن اللياقة الذهنية ستلعب الدور الأبرز في حسم نصف النهائي يوم الأحد، ثم النهائي يوم الجمعة.

وأتم الدولي الصربي "أعتقد أن التفوق الذهني سيحدد نتيجة نصف النهائي والنهائي بالطبع".

يلعب يونايتد ضد إشبيلية في نصف النهائي بالدورة المجمعة لباقي أدوار البطولة والتي تقام بألمانيا.

فيما يلعب شاختار ضد إنتر في نصف النهائي الآخر.

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