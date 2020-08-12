الزمالك: عقوبة مباراة الاتحاد مؤجلة لنهاية الموسم.. وكارتيرون لم يطلب عودة الشيشيني

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الزمالك

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن عقوبة خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد التعادل مع الاتحاد السكندري مؤجلة لنهاية الموسم.

صرح أنور عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "الزمالك لديه الآن فريق قوي جدا ولاعبون دوليون لهم ثقل وأصحاب شخصية، وأدوا مباراة الاتحاد بشكل جيد جدا، مباراة من جانب واحد، وأهدرنا فرصا عديدة".

واستدرك "لكن كل لاعب يريد أن يعيد الثقة لنفسه ويحرز الهدف، مما أثر على الفريق، بالتأكيد مباراة الاتحاد كانت قرصة لهم بلغة كرة القدم".

أخبار متعلقة
وكيل عبد الله بكري: الزمالك تواصل معنا وهذا هو الوضع الحالي البدري: أتمنى نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك.. والمنتخب سيكرم صلاح فور عودته منافس الزمالك والإسماعيلي - أحداد يقود الرجاء لاستعادة صدارة الدوري المغربي مران الزمالك - أوباما وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل.. ومشاركة بنشرقي وأوناجم

وأضاف "المباريات القادمة كلها مباريات كؤوس، وطالما الدوري لم يحسم بالنقاط إذن المنافسة موجودة، ومن حق رئيس النادي توقيع أي عقوبة وقال إنها ستطبق في نهاية الموسم".

وأشار حمادة أنور "خسارة نقطتين ستؤثر على حظوظنا في الدوري ومجلس الإدارة مطالب بالفوز بالبطولات".

وبشأن ما تردد عن إمكانية عودة سامي الشيشيني للجهاز الفني، رد عضو مجلس إدارة الزمالك "لدينا مشكلة أنه مع كل تعادل أو إخفاق، تتردد الشائعات، إذا طلب كارتيرون ذلك لن نتأخر عنه، فالشيشيني مدرب كبير وإضافة لأي جهاز فني، ولكن لم يبلغنا المشرف العام بأي طلب في هذا الشأن".

في سياق آخر، واصل أنور تصريحاته "أمير مرتضى لم يبلغنا بمشاكل في التجديد سواء لحازم إمام أو أوباما، وإلا لكان طرحها على مجلس الإدارة، فالزمالك لا يتأخر عن حازم إمام ولا توجد مشاكل معه، فهو ملتزم ويؤدي التدريبات بكل جدية، وأحد قادة الفريق".

ونوه أيضا "بنيامين أشيمبونج وقع على إخلاء طرف قبل رحيله عن الزمالك وإعارته لبتروجت، ووكيله وائل الخربتاوي يعلم ذلك، ولكنه لاعب مثير للمشاكل حتى مع وكيله".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته "ملف القرن فتحه مجلس الإدارة الحالي بعد 20 سنة من إغفاله، ولكن لا بد من إعداد ملف يليق بالنادي ويبرز نقاطا مهمة، لنا الشرف في البحث عن حقوق الزمالك وجماهيره حتى لو لم يحالفنا التوفيق".

كان الزمالك قد تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري.

طالع أيضا

برشلونة يعلن قائمته لمواجهة بايرن

إصابة لاعب برشلونة بكورونا

في الدوري الزمالك مصر للمقاصة كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: عقوبة مباراة الاتحاد مؤجلة لنهاية الموسم.. وكارتيرون لم يطلب عودة الشيشيني 25 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: واتفورد حدد سعر سار.. ليفربول الأقرب للاعب 26 دقيقة | أوروبا
قائمة برشلونة – عودة ديمبيلي في أسماء المسافرين لمواجهة بايرن 37 دقيقة | أوروبا
التخلي عن فكرة افتتاح الموسم في إنجلترا بحضور الجماهير ساعة | أوروبا
لاعب بايرن: سنواجه برشلونة بثقة كبيرة.. يمكننا التغلب على أي فريق ساعة | أوروبا
مران الأهلي – تدريبات بدنية إضافية لـ فتحي والشناوي.. وانتظام أجايي ساعة | الدوري المصري
مصدر من طنطا لـ في الجول: محمد صلاح سيخلف المزين في تدريب الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
المزين لـ في الجول: قدمت استقالتي من تدريب طنطا احتراما لنفسي أمام اللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – تفاصيل استاد الأهلي.. الاسم الرسمي وموقف الإنتاج وكثير من المشاريع المقترحة 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي
قد ينال إعجابك