الزمالك: عقوبة مباراة الاتحاد مؤجلة لنهاية الموسم.. وكارتيرون لم يطلب عودة الشيشيني

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن عقوبة خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد التعادل مع الاتحاد السكندري مؤجلة لنهاية الموسم.

صرح أنور عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "الزمالك لديه الآن فريق قوي جدا ولاعبون دوليون لهم ثقل وأصحاب شخصية، وأدوا مباراة الاتحاد بشكل جيد جدا، مباراة من جانب واحد، وأهدرنا فرصا عديدة".

واستدرك "لكن كل لاعب يريد أن يعيد الثقة لنفسه ويحرز الهدف، مما أثر على الفريق، بالتأكيد مباراة الاتحاد كانت قرصة لهم بلغة كرة القدم".

وأضاف "المباريات القادمة كلها مباريات كؤوس، وطالما الدوري لم يحسم بالنقاط إذن المنافسة موجودة، ومن حق رئيس النادي توقيع أي عقوبة وقال إنها ستطبق في نهاية الموسم".

وأشار حمادة أنور "خسارة نقطتين ستؤثر على حظوظنا في الدوري ومجلس الإدارة مطالب بالفوز بالبطولات".

وبشأن ما تردد عن إمكانية عودة سامي الشيشيني للجهاز الفني، رد عضو مجلس إدارة الزمالك "لدينا مشكلة أنه مع كل تعادل أو إخفاق، تتردد الشائعات، إذا طلب كارتيرون ذلك لن نتأخر عنه، فالشيشيني مدرب كبير وإضافة لأي جهاز فني، ولكن لم يبلغنا المشرف العام بأي طلب في هذا الشأن".

في سياق آخر، واصل أنور تصريحاته "أمير مرتضى لم يبلغنا بمشاكل في التجديد سواء لحازم إمام أو أوباما، وإلا لكان طرحها على مجلس الإدارة، فالزمالك لا يتأخر عن حازم إمام ولا توجد مشاكل معه، فهو ملتزم ويؤدي التدريبات بكل جدية، وأحد قادة الفريق".

ونوه أيضا "بنيامين أشيمبونج وقع على إخلاء طرف قبل رحيله عن الزمالك وإعارته لبتروجت، ووكيله وائل الخربتاوي يعلم ذلك، ولكنه لاعب مثير للمشاكل حتى مع وكيله".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته "ملف القرن فتحه مجلس الإدارة الحالي بعد 20 سنة من إغفاله، ولكن لا بد من إعداد ملف يليق بالنادي ويبرز نقاطا مهمة، لنا الشرف في البحث عن حقوق الزمالك وجماهيره حتى لو لم يحالفنا التوفيق".

كان الزمالك قد تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري.

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