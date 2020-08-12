تقرير: واتفورد حدد سعر سار.. ليفربول الأقرب للاعب

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 14:06

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار - واتفورد - ليفربول

قالت صحيفة إيفيننج ستاندرد الإنجليزية إن واتفورد لن يتنازل عن 40 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن جناحه السنغالي إسماعيلا سار.

إسماعيلا سار

النادي : واتفورد

ليفربول

وهو الرقم الذي يستطيع ليفربول فقط دفعه، مقارنة بكريستال بالاس وولفرهامبتون، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وقالت تقارير إن الأخيرين مهتمان بالحصول على خدمات سار (22 عاما).

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وكانت صحيفة ليفربول إكو كتبت أن صداقة سار وساديو ماني نجم ليفربول قد تعجل بصفقة انضمام الأول إلى بطل إنجلترا.

وشارك سار في 30 مباراة بالموسم المنصرم وسجل 6 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة لكن فريقه واتفورد لم يستطع البقاء في الدوري الممتاز.

وانتقل سار إلى واتفورد في 2019 قادما من ستاد رين ولعب الجناح الأيمن لميتز وجينيراسيون فوت.

وسار لاعب أساسي في منتخب السنغال وشارك مع أسود التيرانجا في كأس إفريقيا 2017 و2019 ومونديال 2018.

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