التخلي عن فكرة افتتاح الموسم في إنجلترا بحضور الجماهير

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

تخلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن فكرة استخدام مباراة الدرع الخيرية كحدث تجريبي لعودة المشجعين إلى الملاعب.

ويلتقي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مع أرسنال بطل كأس إنجلترا يوم 29 أغسطس على ملعب ويمبلي في مباراة الدرع الخيرية.

وذكرت جريدة ديلي ميل أن الاتحاد الإنجليزي تخلى عن الفكرة بسبب تفشي فيروس كورونا من جديد في الفترة الأخيرة.

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اتحاد كرة القدم الإنجليزي كان يأمل في رؤية نحو 22500 شخص في ويمبلي لكنه أدرك أن ذلك ليس في المستطاع حاليا.

مباراة الدرع الخيرية هي التي يفتتح بها الموسم الجديد في إنجلترا سنويا.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي أعلن موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

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