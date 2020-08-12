لاعب بايرن: سنواجه برشلونة بثقة كبيرة.. يمكننا التغلب على أي فريق

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 13:04

كتب : FilGoal

ليون جورتزيكا - ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ

بلهجة تحدي.. أوضح ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه يمكنه عبور أي فريق نحو لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة برشلونة.

ويلتقي بايرن مع برشلونة يوم الجمعة بالبرتغال في مواجهة ربع النهائي من مباراة واحدة.

وقال جوريتزكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يمكننا التغلب على أي خصم، ومع ذلك، نعلم جيدًا أننا سنواجه فريقًا يملك العديد من اللاعبين الرائعين".

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وأضاف "سنواجه برشلونة بثقة كبيرة، مثلما فعلنا في المباريات الماضية".

وتابع "نحن نلعب كفريق واحد، والجميع على استعداد لبذل أقصى مجهود".

وواصل "نلعب مباريات خروج المغلوب من دوري الأبطال، والطريق لم يعد سهلاً الآن".

وأتم جوريتزكا "نحن هنا في البرتغال استعدادًا لمواجهة برشلونة، وجاهزون لتقديم كل ما لدينا".

وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من دوري الأبطال في دورة مجمعة بالبرتغال على ملعبي دا لوش وجوزيه ألفالادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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