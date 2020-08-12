مران الأهلي – تدريبات بدنية إضافية لـ فتحي والشناوي.. وانتظام أجايي

انتظم جونيور أجايي في تدريبات الأهلي بعد اكتمال جاهزيته، فيما أدى أحمد فتحي ومحمد الشناوي لاعبا الفريق تدريبات بدنية إضافية بعد نهاية المران.

أدى لاعبو الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

قبل المران، عقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، جلسة مع الجهاز المعاون ولاعبي الفريق، شرح فيها للفريق بعض النقاط الفنية والخططية وبعض مهام اللاعبين في المران خلال الاجتماع.

وتلى الجلسة، جلسة أخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إذ حرص الثنائي على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالفريق واللاعبين خلال الفترة الحالية.

اشتمل المران على تدريبات بدنية متنوعة للاعبين تحت قيادة توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق، بين الجري حول الملعب وجانب من التدريبات الكرة.

وعقب التدريبات بدنية، حرص فايلر على إقامة تقسيمة للاعبين بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.

من جهة أخرى، أدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق جلسة تأهيل وتدريبات بدنية، من جري حول الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وذلك ضمن برنامجه التأهيلي؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية بجذع في الكاحل.

وينتهي ياسر إبراهيم من برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال ٤٨ ساعة، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي مباشرة.

وانتظم جونيور أجايي في تدريبات الفريق الجماعية بعدما اكتفى مساء أمس الثلاثاء بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس؛ بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى.

وتعافى لاعب الفريق اليوم وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

وأخيرا، أدى محمد الشناوي وأحمد فتحي لاعبا الفريق، جانب من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحي للفريق.

وفي سياق آخر، أجرى لاعبو الفريق مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران.

وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي حيث تظهر نتيجتها غدا قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

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