مران الأهلي – تدريبات بدنية إضافية لـ فتحي والشناوي.. وانتظام أجايي
الأربعاء، 12 أغسطس 2020 - 12:54
كتب : حسام نور الدين
انتظم جونيور أجايي في تدريبات الأهلي بعد اكتمال جاهزيته، فيما أدى أحمد فتحي ومحمد الشناوي لاعبا الفريق تدريبات بدنية إضافية بعد نهاية المران.
أحمد فتحي
النادي : الأهلي
أدى لاعبو الأهلي مرانهم الصباحي اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
قبل المران، عقد ريني فايلر المدير الفني السويسري، جلسة مع الجهاز المعاون ولاعبي الفريق، شرح فيها للفريق بعض النقاط الفنية والخططية وبعض مهام اللاعبين في المران خلال الاجتماع.
وتلى الجلسة، جلسة أخرى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، إذ حرص الثنائي على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالفريق واللاعبين خلال الفترة الحالية.
اشتمل المران على تدريبات بدنية متنوعة للاعبين تحت قيادة توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق، بين الجري حول الملعب وجانب من التدريبات الكرة.
وعقب التدريبات بدنية، حرص فايلر على إقامة تقسيمة للاعبين بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.
من جهة أخرى، أدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق جلسة تأهيل وتدريبات بدنية، من جري حول الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وذلك ضمن برنامجه التأهيلي؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية بجذع في الكاحل.
وينتهي ياسر إبراهيم من برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال ٤٨ ساعة، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي مباشرة.
وانتظم جونيور أجايي في تدريبات الفريق الجماعية بعدما اكتفى مساء أمس الثلاثاء بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس؛ بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى.
وتعافى لاعب الفريق اليوم وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.
وأخيرا، أدى محمد الشناوي وأحمد فتحي لاعبا الفريق، جانب من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحي للفريق.
وفي سياق آخر، أجرى لاعبو الفريق مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران.
وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي حيث تظهر نتيجتها غدا قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.
اختر تشكيل الأهلي المثالي من هنا أمام الإنتاج الحربي.
اقرأ أيضا
"استاد الأهلي" يبقى باسمه وشكله رغم استضافة مباريات الإنتاج