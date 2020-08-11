ريد بول براجانتينو.. النادي الذي يمتلك كل شيء لتقديم موسما مميزا في البرازيل

الأحد الماضي بدأ نادي ريد بول براجانتينو –الشقيق الأصغر لأندية ريد بول لايبزيج وسالزبورج- مشواره في الدوري البرازيلي أمام سانتوس في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

بداية كأنها تكرر أمام أعين المشاهدين بعد 22 عاما عندما خاض الفريق بمسماه القديم براجانتينو، الجولة الأولى له في الدوري البرازيلي أمام سانتوس أيضا موسم 1998 في نفس التوقيت ونفس الملعب ويوم أحد أيضا.

منذ 22 عاما خسر براجانتينو 2-0 أمام سانتوس، هي الخسارة الأولى للفريق ضمن 12 خسارة في موسم انتهى بهبوط الفريق بعد احتلاله المركز الـ 23 من أصل 24 ناديا.

تخبط النادي كثيرا بين الدرجة الثانية والثالثة حتى عاد مجددا وسط الكبار من الدرجة الثالثة للثانية في 2018 وفي 2019 تأهل للدوري البرازيلي الدرجة الأولى قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

في أبريل 2019 قبل بداية الموسم الجديد في الدرجة الثانية أعلن النادي عن تعاقده مع شركة ريد بول ومع 2020 تحول شكل شعار النادي واسمه إلى ريد بول براجانتينو.

ظل شعار واسم براجانتينو كما هو في موسم 2019 مع إضافة العلامة التجارية على القميص.

رالف رانكيك مدير التطوير بشركة ريد بول علق على الاستحواذ على النادي قائلا: "من المهم أن تضمن الشركة في السنوات القليلة المقبلة تطوير المزيد من اللاعبين في مواقع مثل نيويورك (الدوري الأمريكي) أو البرازيل، ليصبحوا كتعزيزات لنا".

لكن قبل الحديث عن براجانتينو، هناك في بلاد السامبا، "ريد بول برازيل" وهو نادي تأسس عام 2007 تحت قيادة الشركة النمساوية لكن بسبب فشلهم في التأهل للدوري البرازيلي إذ يقبع في الدرجة الرابعة، أصبح النادي بمثابة فريق الشباب أو الرديف لباراجانتينو عقب تأهله رفقة الكبار.

وبدءا من الموسم الجاري أصبح المسمى "أر بي براجانتينو" باستثمارات تصل إلى 45 مليون ريال برازيلي أي ما يعادل 10 مليون يورو وفقا لرئيس النادي.

مع التواجد على ملعبه الذي يتسع لأكثر من 17 ألف متفرج وتم إجراء تجديدات عليه أيضا في أنظمة الإضاءة والمدرجات وغرفة الملابس.

لكن قبل الخوض في تحول النادي تحت إمرة ريد بول لابد أن تعرف أن ملعب الفريق يُدعى "نبي أبي شديد" ويطلق عليه أيضا "نابيزاو" وهو رئيس سابق للنادي وسبق له رئاسة الاتحاد البرازيلي.

نبي أبي شديد!

الاسم عربي بكل تأكيد ويعود لأصول لبنانية، إذ سافرت عائلة السياسي حافظ أبي شديد إلى البرازيل عام 1938 ونبي يبلغ في ذلك الوقت 6 سنوات على متن سفينة إيطالية تسمى "أوشينيا".

استقرت العائلة في براجانزا في ولاية ساو باولو، ومن ثم حصلوا على الجنسية البرازيلية، توسعت العائلة سياسيا ورياضيا في البلاد وأصبح نبي أبي شديد عضوا في البرلمان.

كما ترأس وفد المنتخب البرازيلي في كأس العالم 1986 والتي ودعتها البرازيل من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام فرنسا، ثم أصبح نائبا لرئيس الاتحاد البرازيلي في الفترة من 1986 ولمدة 3 سنوات، ثم أصبح رئيس النادي عام 1989.

في تلك الفترة وإلى جواره شقيقه جيسوس أبي شديد المدير الرياضي حقق الفريق النجاحات المتتالية، وصل للدوري البرازيلي عام 1990 لأول مرة رفقة المدير الفني فاندريلي لوكسمبورجو الذي تولي لاحقا تدريب ريال مدريد الإسباني.

ثم تأهل إلى نهائي الدوري البرازيلي وخسر اللقب أمام ساو باولو عام 1991 مع كارلوس ألبرتو بيريرا مدرب البرازيل وجنوب إفريقيا السابق.

وعقب وفاة نبي أبي شديد إثر سرطان الرئة في نوفمبر 2006، قرر ابنه ماركينيو شديد تحويل اسم الملعب من "مارسيلو ستيفاني" لاعب ورئيس النادي السابق إلى "نبي أبي شديد" عام 2009 تكريما لوالده وتخليدا للفترة الأبرز في تاريخ النادي.

ومنذ أن تمت الشراكة بين الشركة والنادي لم يخسر الفريق على ميدانه إذا فاز في 13 وتعادل في 6 مباريات.

اللعب مع الكبار

الفريق بدأ تدعيم صفوفه بشكل كبير لموسم 2020 حاملا طموحا كبيرا للنادي الذي تأسس عام 1928.

إدارة النادي وضعت خطتها للموسم الأول هو تفادي الهبوط!

لكن في التوقيت ذاته تستهدف الوصول لبطولة كوبا ليبرتادوريس في غضون 5 مواسم للعب وسط كبار القارة.

فانضم أرتور القادم من بالميراس ويعد الأغلى في صفوف النادي وساهم بتسجيل 6 أهداف في بطولة باوليستا، والحارس كليتون من أتليتكو مينيرو وتوني أندرسون الوافد من جريميو ولوان كانديدو المعار من ريد بول لايبزيج الألماني.

ويعد ماتيوس جيسوس أبرز الأسماء التي تُسلط عليها الأضواء في الفريق بعدما سبق للاعب الوسط البالغ 23 عاما ارتداء قميص كورنثيانز وسانتوس لقدرته على الهجوم والدفاع إذ سجل 3 أهداف وصنع 7.

وانضم أيضا الفنزويلي يان هورتادو من صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني ويعد من أبرز اللاعبين الشباب في أمريكا الجنوبية حاليا.

فيما يبرز اسم ياتلو هداف الفريق في بطولة باوليستا برصيد 7 أهداف.

الفريق يعد ثالث أقل ناد في المعدل العمري بالدوري البرازيلي بمعدل 25.1 عاما.

في البرازيل تعد بطولات الولايات بمثابة تحضيرا للموسم الجديد وهو ما وجد فيه النادي ضالته ففاز بلقب بطولة محلية وخسر أمام كورنثيانز في ربع النهائي ببطولة باوليستا (ولاية ساو باولو).

إجمالا خاضوا 15 مباراة فازوا في 8 وتعادلوا في 3 وخسروا 4 في 2020 وسجلوا 20 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

إدارة النادي اختارت فيليبي كونسيساو لتدريب النادي بدءا من الموسم الجاري.

فيليبي البالغ 41 عاما أبدى سعادته قبل انطلاق الدوري بتواجده ضمن أفضل 20 مدربا في البلاد واختيار الشركة له بعدما سبق له تدريب بوتافوجو وأمريكا مينيرو لفترات صغيرة.

يشتهر المدرب الشاب بقيادته للفرق الهجومية والضغط العالي، ويقول إن شغفه بالأسلوب الذي تبناه يأتي من يورجن كلوب وبيب جوارديولا.

هذا على عكس المدربين المحليين أصحاب المدرسة المتحفظة.

وهو ما ينبئ بأسلوب مختلف للفريق البرازيلي ما قد يجعله يتفوق على الكثيرين في ظل التغيير الفني والخططي في البلاد مع الاعتماد على المدربين الأجانب.

ريكاردو مارتينيز المعلق البرازيلي وصف الفريق الواعد لقناة “Esporte Interativo” البرازيلية قائلا: "ريد بول براجانتينو لديه كل شيء لتقديم موسم مميز في الدوري البرازيلي".

كما توقع "أن الفريق رغم هدفه الأول بالبقاء وسط الكبار إلا أنه مع التدعيمات فاعتقد أنه سيقدم بطولة جيدة، واتوقع أن الفريق قادر على التأهل لـ كوبا سود أمريكانا (تعادل الدوري الأوروبي) أو الاقتراب من التأهل لكوبا ليبرتادوريس".

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