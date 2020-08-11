مران الأهلي - فقرة خاصة لتعامل المدافعين مع العرضيات.. تدريبات منفردة لـ أجايي

عقد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجانب الخططي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

كما خصص فايلر فقرة تدريبات للمدافعين من أجل التعامل مع العرضيات.

وواصل ياسر إبراهيم مدافع الفريق تدريباته العلاجية تمهيدا لعودته مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى جونيور أجايي تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ونفذ أجايي بعض الفقرات الاستثنائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني مع أجايي للاطمئنان على حالته الطبية.

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