لا جازيتا ديللو سبورت: لاتسيو يرفع راتب إنزاجي السنوي من أجل التجديد

يستعد نادي لاتسيو تقديم عرض مالي جديد لـ سيموني إنزاجي المدير الفني يصل إلى 3 ملايين يورو سنويا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن نادي لاتسيو اجتمع مع إنزاجي منذ شهور ولم يتوصل وقتها إلى اتفاق مع المدير الفني.

ونجح إنزاجي في تحقيق لاتسيو لقب كأس إيطاليا موسم 2018 - 2019 وتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن إنزاجي يأمل في تعزيز صفوف الفريق وإتمام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف التقرير الإيطالي عن موافقة لاتسيو لرفع راتب إنزاجي من 2 مليون إلى 3 ملايين يورو في الموسم الواحد من أجل استمراره.

وكان إنزاجي ضمن المرشحين لخلافة ماوريسيو ساري في يوفنتوس قبل أن يعلن البيانكونيري على تعيين أندريا بيرلو.

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