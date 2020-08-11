مران الزمالك - أوباما وعبد الله جمعة يواصلان التأهيل.. ومشاركة بنشرقي وأوناجم

واصل الزمالك تدريباته الجماعية في مقر النادي استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل في الجولة الـ19 للدوري المصري.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وشارك في مران الزمالك 19 لاعبا بعدما منح باتريس كارتيرون راحة لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا أمام الاتحاد السكندري أمس الإثنين.

أقيم مران الزمالك بمشاركة كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد صبحي وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وكاسونجو وشيكابالا ومحمد عنتر وإمام عاشور ومحمد عبد السلام وحسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد عيد وسيف جعفر ومحمد حسام "بيسو" وحاتم محمد وعبد الله جمعة وكريم بامبو وحسام عبد المجيد.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية قوية بالكرة وبدون كرة، وذلك على هامش المران.

وحرص كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة والتي استمرت لما يقرب من نصف ساعة.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك للوصول إلى أفضل معدلات فنية و بدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

وخاض الثنائي ي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم تدريبات بدنية وفنية قوية، بعدما فضل كارتيرون عدم منح الثنائي راحة من التدريبات.

على جانب آخر واصل يوسف إبراهيم "أوباما" برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها وأبعدته عن مواجهتي المصري والاتحاد.

كما خاض عبد الله جمعة فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران وفقا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه له كارتيرون.

وأدى ثنائي الحراس جنش ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك على هامش المران.

وحرص عبد السلام على اصطحاب بعض الأدوات الخاصة لتدريب الثنائي على بعض الأمور الفنية.

وتعادل الزمالك بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندري في الجولة الـ18 للدوري.

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