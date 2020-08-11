الإسماعيلي: جاهزية صادق.. وهذا موقف باهر ودونجا

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 17:52

كتب : ياسر الشريف

محمد صادق - الإسماعيلي - الرجاء

كشف الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي لكرة القدم عن جاهزية محمد صادق صانع ألعاب الفريق للمشاركة في المباريات.

محمد صادق

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان محمد صادق قد تعرض للإصابة بالعضلة الضامة خلال مشاركته بعمليات الإحماء قبل ودية الدراويش أمام نادي مصر.

وقال أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي بالإسماعيلي لموقع النادي: "اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات خلال يومين على الأكثر".

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وأوضح "اللاعب جاهز لخوض مباراة المصري يوم الجمعة إذا لم تتأجل وموقفه يعود للجهاز الفني".

وعن باقي الإصابات قال: "ينتظم باهر المحمدي ومحمود دونجا في التدريبات الجماعية بداية من الأسبوع المقبل".

وأتم "ينتهي البرنامج التأهيلي للثنائي بنهاية الأسبوع الجاري".

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي فريق المصري يوم الجمعة ضمن لقاءات الجولة 19 في مسابقة الدوري المصري.

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