لن يدرب برشلونة؟ تقرير يربط جوردي كرويف لخلافة دونادوني في الدوري الصيني

أصبح الإسباني جوردي كرويف قريبا من العودة للتدريب في الدوري الصيني خلفا للإيطالي روبرتو دونادوني في صفوف نادي شينزين.

النادي الصيني أقال المدرب الإيطالي بعدما خسر 3 مباريات متتالية في الدوري رغم فوزه في الجولة الافتتاحية على جوانزو أر أف في الجولة الأولى 3-0.

شينزين بقيادة الإيطالي كان قد هبط الموسم الماضي لكنه عاد للمشاركة مجددا بعد إعلان نادي تيانجين كوانجيان إفلاسه وعدم قدرته على المشاركة في المسابقة، ليحل بدلا منه.

وسائل إعلام صينية قالت أن كرويف هو المفضل لقيادة الفريق الذي يحتل المركز السادس في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ولا يعد جوردي غريبا عن الدوري الصيني إذ سبق له أن قاد فريق تشونجكينج ليفان الصيني من 2018 حتى 2019.

أفاد موقع IUSPORT الإسباني في وقت سابق أن جوردي كرويف مرشح لتدريب الفريق مؤقتا، في انتظار أن يكون تشابي هيرنانديز متوفرا لقيادة الفريق.

ورحل جوردي كرويف عن تدريب منتخب الإكوادور دون قيادة المنتخب اللاتيني في أي مباراة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم عبر موقعه أنه تم الاتفاق على بنود فسخ التعاقد وتضمنت أيضا دفع قيمة الشرط الجزائي من المدرب.

وتولى كرويف مهمة تدريب الإكوادور في يناير الماضي لكنه عاد لإسبانيا في فبراير مع تفشي فيروس كورونا.

وكان من المنتظر أن يعود كرويف في 17 يوليو الماضي لقيادة المنتخب للاستعداد لتصفيات كأس العالم في أكتوبر المقبل.

رحيل كرويف ربطه البعض برحيل مواطنه أنطونيو كوردون من منصب المدير الرياضي للاتحاد بسبب "تخبط مؤسسي" في الاتحاد.

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