عودة الجوائز.. عدل فريقك لتحدي الجولات من 19 إلى 22 في فانتازي الدوري المصري

عادت الجوائز إلى فانتازي الدوري المصري!

تصدر ترتيب تحدي الجولات من 19 إلى 22 واربح موبايل OPPO F11.

ولكن أولا، عليك تعديل فريقك والتخلص من اللاعبين الزائدين عن 3 من كل فريق، بعد أن كان مسموحا لك استخدام 5 لاعبين من كل فريق في جولة المؤجلات.

ومن أجل ذلك، وفرنا لكم انتقالات مفتوحة في الجولة 19 أيضا وحتى الساعة الثالثة ظهرا يوم الخميس.

انضم للتحدي من هنا

زر الآن موقع فانتازي الدوري المصري وحمل التطبيق (android or iOs) لتعرف المزيد عن فترات الانتقالات ومواعيد المباريات والجوائز.

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