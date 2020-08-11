معوض يتحدث عن تصعيد الناشئين في الدوري وأزمة المهاجم وعبء صلاح

تحدث سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر عن أمور وتحديات عديدة تواجه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري في الفترة القادمة.

وصرح معوض عبر البرنامج الإذاعي "وان تو" قائلا: "لقد اجتمع الجهاز الفني وقمنا بتقييم مستوى المباريات التي أقيمت بعد استئناف الدوري وتوزيع أنفسنا على الملاعب لمتابعة كافة اللقاءات القادمة التزاما بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف "بالطبع مستوى الفرق ليس جيدا ولكنه ليس سيئا في الوقت ذاته، نلتمس العذر للاعبين لطول فترة التوقف، وأثق أن المستوى سيكون أفضل مع مرور الوقت، فالزمالك في المباراة الثانية أمام الاتحاد كان مستواه أفضل من لقاء المصري".

وعن ظاهرة تصعيد عدد كبير من اللاعبين الشباب منذ استئناف الدوري، قال سيد معوض "اللاعبون أصحاب الخبرة لهم أهمية كبيرة، لكن عنصر الشباب مهم جدا للريتم، عامل السرعة والقوة مطلوب، وسيكون مفيدا للمنتخب في الفترة القادمة حال اكتشاف 4 لاعبين لم يكونوا في الصورة من قبل".

واستدرك "أما بالنسبة لسلبيات الفترة الأخيرة فهي كم الإصابات العضلية بين اللاعبين نظرا لضغط جدول الدوري".

وواصل "بكل أمانة، لم تجتمع مثل كل هذه الظروف الصعبة على أي جهاز فني سابق للمنتخب، من توقفات وتأجيلات وإصابة كم كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين بخلاف التوقف الطويل بسبب كورونا، لقد بدأنا مهمتنا في أول معسكرين بقائمة اضطرارية والاستعانة بعناصر لم نكن على قناعة تامة بها".

وبسؤاله عن إمكانية الاستعانة بمحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر، رد مدرب المنتخب "المعيار للجهاز الفني يبقى العطاء والأداء ومن يفيد الفريق أكثر بغض النظر عن سنه أو ناديه، وطالما اللاعب دولي ويحافظ على مستواه، بالتأكيد سيكون له دور".

وشدد "بالطبع لدينا قلق بشأن المهاجم وكل المراكز، ولكننا نتناقش ونسعى لإيجاد حلول وبدائل، لأنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه أو يعطينا إيحاء بأنه يحجز مركزه في المنتخب لأربع سنوات قادمة بل المستويات متقاربة".

واستطرد سيد معوض "لدينا أيضا مشكلة في التقييم، ونجد من يطالب بضم لاعب للمنتخب لمجرد تقديمه أداء جيدا في مباراتين أو ثلاثة، ولكن يبقى الأهم عامل الاستمرارية، فاللاعب الدولي هو من يحافظ على مستواه لعشر مباريات وليس الظهور على فترات متباعدة".

هل يمثل تواجد محمد صلاح عبئا على الجهاز الفني للمنتخب؟ أجاب معوض في ختام تصريحاته "كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على 11 لاعبا، بالتأكيد صلاح وحجازي وتريزيجيه لهم دور كبير ومؤثر لأنهم دوليون منذ فترة، ولكن يجب أن يساعدهم باقي اللاعبين".

ولم يتم بعد تحديد موعدا للأجندة الدولية للمنتخبات، وكان منتخب مصر قد تعادل في مباراتيه الأولى أمام كينيا وجزر القمر ما وضعه في المركز الثالث بعد جزر القمر المتصدر وكينيا الثاني.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن تأجيل إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 لتكون في 2022 خلال شهري يناير وفبراير. ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

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