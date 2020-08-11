سولشاير: التأهل لنصف نهائي 3 بطولات لا يكفينا.. نسعى للتتويج بلقب الدوري الأوروبي

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن التواجد في نصف نهائي 3 بطولات هذا الموسم لا يكفي، لكن التتويج بالدوري الأوروبي سيجعل الموسم ناجحا.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذا الفريق يحتاج لتحديات قوية، والآن أمامنا فرصة قوية لتحقيق إنجاز كبير".

وأضاف "نعم بلغنا الدور نصف النهائي في 3 بطولات هذا الموسم، ولكن هذا لا يكفينا".

وودع يونايتد منافسات كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي من مرحلة نصف النهائي.

وشدد المدرب النرويجي "نريد أن نصل إلى نهائي الدوري الأوروبي ونتوج باللقب".

وتابع "أنا سعيد ببلوغنا المربع الذهبي، وأعتقد أن تأهلنا على حساب كوبنهاجن كان مستحقا".

وكان الوقت الأصلي من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

ونجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95 بعد خمس دقائق من بداية الشوط الأول الإضافي من ركلة جزاء.

وأكمل سولشاير "لقد كنا في حاجة إلى مباراة كهذه، والآن أمامنا 6 أيام للتحضير والاستعداد للمباراة القادمة".

وينتظر مانشستر يونايتد الفائز من مواجهة وولفرهامبتون وإشبيلية المقرر لها مساء الثلاثاء.

وأوضح "كلاهما فريق جيد، نحن نعرف الكثير عن وولفرهامبتون بطبيعة الحال، كما خضت مباراة مع مولده ضد إشبيلية في الدور ثمن النهائي من قبل".

وأتم "نحن نتطلع إلى المباراة القادمة، وسنجلس معا لمتابعة المباراة لنتعرف على هوية خصمنا القادم".

ويلعب مانشستر يونايتد مباراة نصف النهائي يوم الإثنين المقبل في مدينة كولن الألمانية.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة بعد إلغاء نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة فيروس كورونا.

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