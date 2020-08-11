الإسماعيلي لـ في الجول: الثلاثي الأجنبي ينضم للفريق قريبا بعد تسلم الموافقة الأمنية

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 15:39

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

قال طارق أبو الليل المدير الإداري لنادي الإسماعيلي إن الثلاثي الأجنبي فخر الدين بن يوسف وهمام طارق وباتريك كادو اقترب من الانضمام إلى زملائه في الفريق وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أبو الليل قائلا: "اقترب وصول الثلاثي الأجنبي وانضمامه للاستعدادات مع زملائه".

وأضاف "اللاعبون الأجانب استلموا الموافقات الأمنية وسيلتحقون بتدريبات الفريق خلال أيام فور الحجز لهم على خطوط الطيران".

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وواصل "إدارة النادي تتقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على مجهوداته وتلبيته السريعة لمطالب النادي في استقدام لاعبيه الأجانب".

الإسماعيلي لم يبدأ بعد مسيرته في الدوري المصري بعد استئناف النشاط، ويواجه المصري في الجولة الـ19 يوم الجمعة.

وكانت آخر مباراة لعبها الإسماعيلي ضمن استعداداته لعودة النشاط، ضد مصر للمقاصة وديا وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3-1.

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