مصدر مقرب من موهبة بريميرو لـ في الجول: بيراميدز من بين الأندية التي تفاوضه

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 15:38

كتب : محمد عبد العظيم

زيتو لوفومبو جناح بريميرو دي أوجوستو

كشف مصدر مقرب من زيتو لوفومبو جناح بريميرو دي أوجوستو الأنجولي عن وجود مفاوضات من بيراميدز لضمه، ولكنها توقفت منذ فترة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "بيراميدز أظهر اهتمامه بضم لوفومبو منذ أكثر من شهرين وبالفعل تواصل معنا واللاعب رحب بالإنضمام للنادي وتم الاتفاق على كافة الشروط الشخصية ثم بدأ بيراميدز التفاوض مع ناديه".

وتابع "تقدم بعد ذلك بيراميدز بعرض مالي قيمته تتراوح بين 500 لـ 800 ألف دولار للحصول على اللاعب مع إمكانية زيادة العرض لكن تم رفض العرض لأن النادي ينوي بيعه بمبلغ يزيد عن المليون دولار ولن يتخلى عن ذلك".

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وأوضح "حتى الآن لم يعد بيراميدز بعرض جديد والأمور متوقفة بين الطرفين ولا يوجد أي اتصالات جديدة حدثت بين الناديين ولا نعلم هل سيقدم بيراميدز عرضا آخر أم لا ".

ثم أضاف "اللاعب لديه عروض أخرى بالفعل في البرتغال وإسبانيا، وفي الوقت الحالي نعكف على دراسة كل العروض بما فيهم عرض بيراميدز وسنختار الأفضل له خاصة وأن رغبة اللاعب هى الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الجارية وخوض تجربة الاحتراف".

ويعد لوفومبو صاحب الـ 18 عاما من أفضل المواهب الصاعدة في إفريقيا وتم تصعيده للفريق الأول في بريميرو خلال موسم 2017- 2018، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 26 مباراة في كل البطولات سجل 5 أهداف.

كما قاد لوفومبو منتخب أنجولا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في البرازيل العام الماضي.

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