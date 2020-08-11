مدافع ليفربول الجديد: منافسة أحد أفضل الأظهرة في العالم تعطيني دوافع إضافية

يعلم اليوناني كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول الجديد صعوبة المهمة التي تنتظره في منافسة أندي روبرتسون الظهير الأيسر الأساسي للريدز.

كوستاس تسيميكاس النادي : ليفربول ليفربول

وأعلن ليفربول يوم الإثنين ضم المدافع اليوناني البالغ من العمر 24 عاما قادما من أولمبياكوس بعقد طويل الأمد.

وقال تسيميكاس في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "روبرتسون أحد المواهب الرائعة، سأبذل كل جهدي من أجل المشاركة".

وأضاف "أعرف أن روبرتسون هو أحد أفضل من يشغل مركز الظهير الأيسر في العالم، لكن هذا يمنحني دافعا إضافيا لبذل قصارى جهدي".

وتابع "أنا متحمس جدا للعمل مع يورجن كلوب، لأنه بالنسبة لي أحد أفضل مدربي العالم".

وأكمل المدافع اليوناني "ما يزيد حماسي هو اختياره لي لأكون أحد مدافعيه".

وعن طموحاته في الموسم القادم مع ليفربول، أوضح "سنسعى لتحقيق أهدافنا، وهي التتويج بالدوري مرة أخرى وأيضا حصد لقب دوري أبطال أوروبا".

اهتمام بطل الدوري الإنجليزي تحول إلى تسيميكاس بعدما رفض نورويتش سيتي انتقال ظهيره الأيسر جمال لويس إلى الريدز مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.

ودفع ليفربول في الصفقة نحو 12 مليون جنيه استرليني، حسب التقارير.

تسيميكاس صنع 7 أهداف مع أولمبياكوس خلال 46 مباراة لعبها خلال الموسم المنصرم والذي توج فيه بلقب الدوري.

لم يملك ليفربول أي بديل لروبرتسون منذ رحيل ألبرتو مورينو عن الفريق في صيف 2019، ففي بعض الأحيان لعب جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيسر بديلا لروبرتسون.

الأسكتلندي المتألق زين مواسمه الـ3 مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

طالع أيضا

الاتحاد: نتمنى ضم صالح جمعة الذي يتجه الأهلي للاستغناء عنه

مصدر في الأهلي يكشف متى يلعب الفريق في ملعبه الجديد