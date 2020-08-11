لاعب سيتي مستمر مع ليدز لموسم آخر

سيستمر جاك هاريسون لاعب مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد لموسم آخر.

وأعلن سيتي عبر موقعه تجديد إعارة هاريسون مع ليدز بعدما قضى الموسم الأخير معه.

وشارك هاريسون في 46 مباراة بدوري القسم الثاني الذي حقق ليدز لقبه وعاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عاما من الغياب.

وسيواصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تطوره في ليدز لموسم آخر تحت إشراف مارسيلو بيلسا.

انضم هاريسون إلى سيتي في يناير 2018 بعد أن قضى فترة رائعة في فريق نيويورك سيتي شقيق مانشستر سيتي في مجموعة سيتي لكرة القدم.

وتملك مجموعة (C.F.G) أغلبية أسهم 7 أندية أخرى في قارات العالم.

مجموعة سيتي لكرة القدم يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات إذ يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

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