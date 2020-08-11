رئيس الاتحاد: بدأنا مفاوضات ضم رفعت وسيسيه بشكل نهائي من الزمالك

يسعى مسؤولو نادي الاتحاد السكندري للاحتفاظ بثنائي الفريق أحمد رفعت ورزاق سيسيه، المعارين من الزمالك لنهاية الموسم الجاري، وذلك وفقا لتصريحات محمد مصيلحي رئيس النادي.

وصرح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عبر البرنامج الإذاعي "ملعب الصقر" قائلا: "سيسيه ورفعت ثنائي مميز وإضافة لأي فريق، ونسعى للاحتفاظ بهما نهائيا وليس على سبيل تجديد الإعارة".

وأضاف مصيلحي "لقد بدأنا مشاورات بالفعل مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بخصوص شراء رفعت وسيسيه".

وألمح رئيس النادي السكندري "كما أن الزمالك يحتاج لضم لاعب سلة من صفوف الاتحاد".

وأوضح في ختام تصريحاته "قوام الاتحاد السكندري حاليا يضم 29 لاعبا منهم 3 فقط معارين، وهي سياسة مختلفة تماما عن المواسم السابقة التي شهدت تواجد أكثر من 7 معارين في القائمة".

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