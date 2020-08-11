ماركا: كومان وبواتينج جاهزان لمواجهة برشلونة.. وموقف بافار من المشاركة

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 13:21

كتب : FilGoal

جيروم بواتينج وكينجسلي كومان

استعاد بايرن ميونيخ خدمات ثنائي الفريق المصاب، كينجسلي كومان وجيروم بواتينج بعد أن شارك في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء بشكل كامل دون مشاكل، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن كومان الذي غاب عن مواجهة تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال بسبب إصابة عضلية، شارك بشكل كامل في تدريبات بايرن دون أي مشاكل.

وبالنسبة لجيروم بواتينج مدافع الفريق والذي خرج من المباراة ضد تشيلسي مصابا في الفخذ، وعلى الرغم من أنه تدرب بشكل فردي، إلا أنه سيكون جاهزا لمواجهة برشلونة في ربع النهائي.

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ومازال بينجامين بافار مدافع بايرن يخضع للبرنامج التأهيلي من الإصابة التي لحقت به، وسينضم للفريق إذا ما نجح في التأهل لنصف النهائي.

بايرن ميونيخ فاز بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 ضد تشيلسي ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-1 ليواجه برشلونة في ربع النهائي.

ويقام لقاء ربع النهائي بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

والفائز من المباراة سيواجه إما مانشستر سيتي أو ليون في نصف النهائي يوم 19 من الشهر الجاري.

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