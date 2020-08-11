تقرير: تجديد عقد راموس لمدة عامين أصبح واردا بعد ما حدث ضد سيتي

يبدو أن تجديد عقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أصبح مسألة وقت، خاصة بعد خروج الفريق من دور الـ16 بدوري الأبطال في غيابه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

ويمتد تعاقد راموس الحالي حتى صيف 2021، ووفقا للتقرير فإن اللاعب صاحب الـ34 عاما والنادي في مرحلة تفاهم حاليا. رغم أن النجم الإسباني أراد عقد يمتد لعامين والنادي أصر على التجديد لعام وحيد، أمر حدث مع بيبي انتهى برحيله، لكن حالة راموس مختلفة كليا.

وفقا للتقرير، راموس يعد أيقونة بالنسبة لريال مدريد وفي موقف جيد حاليا. حتى أنه صرح في شهر فبراير الماضي أنه سيتوصل لاتفاق في نهاية المطاف.

وصرح راموس في فبراير الماضي: "سنتوصل لاتفاق، لم أطلب قط عقد يمتد لثلاثة أو أربعة أعوام، إن أراد النادي مني الاستمرار فسأستمر هنا".

وألمح التقرير إلى أن مستوى الفريق الدفاعي في غياب راموس عن مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 والتي خسرها الملكي بنتيجة 2-1 يشير إلى حاجة الإدارة الماسة لتجديد تعاقده.

خلافات أدت لتعثر الاتفاق في الماضي

قبل تفشي فيروس كورونا ومنذ الصيف الماضي، كانت هناك العديد من التقارير حول رحيل راموس إلى الصين، خاصة في ظل وجود أكثر من خلاف بين شقيقه ووكيل أعماله ريني راموس وإدارة النادي.

ريني راموس استغل عرضا مزعوما من مانشستر يونايتد في صيف 2015 براتب 55 مليون يورو ليجبر ريال مدريد على تجديد تعاقد قائده، في وقت رحيل إيكر كاسياس حارس الفريق الأسطوري.

الخلاف الثاني كان في غرفة الملابس بعد توديع دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام أياكس، حينما اتجه بيريز إلى غرفة الملابس لكي يفهم ما حدث من اللاعبين وواجهه راموس دفاعا عن زملائه متهما خطة اللعب.

الصراع الأخير كان من طرف ريني راموس، الذي كان يحاول إجبار ريال مدريد على الموافقة على رحيل راموس مجانا إلى الدوري الصيني، ووقتها فلورنتينو قال لراموس إنه لن يرحل أبدا.

تقرير صحيفة "أس" الإسبانية قال إن مستوى راموس خلال الموسم الجاري وتأثير غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي يعزز موقفه للغاية في تجديد عقده، وسيحصل على العقد الذي طلبه لمدة عامين مع النادي.

راموس لعب بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري في 44 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدف.

وفي المجمل لعب راموس مع النادي الملكي 650 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 97 هدفا وصنع 39 آخرين.

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