تعادل نادر ومركز جديد لـ ساسي ضمن ملامح تعادل الزمالك مع الاتحاد

خطأ واضح في التغطية من دفاع الزمالك، تمريرة خالد قمر الرأسية جذبت انتباه كل لاعبي الزمالك وتركوا أحمد راشد وحيدا ليسجل الهدف القاتل ويجبر الزمالك على فقدان نقطتين ⚽️ #في_الدوري