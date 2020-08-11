تعادل نادر ومركز جديد لـ ساسي ضمن ملامح تعادل الزمالك مع الاتحاد

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 - 12:35

كتب : محرر في الجول

قصة هدف فرجاني ساسي ضد الاتحاد

شارك التونسي فرجاني ساسي في مركز جديد مع الزمالك خلال مواجهة الاتحاد السكندري التي انتهت بتعادل لا يحدث كثيرا بين الفريقين.

وخطف الاتحاد التعادل مع الزمالك بهدف قاتل أمس الاثنين، ليحقق نتيجة لم تحدث منذ 9 سنوات.

ويرصد FilGoal.com ملامح تعادل الزمالك مع زعيم الثغر.

أخبار متعلقة
مدرب الاتحاد: كارتيرون أراحنا في الشوط الأول.. والـ 5 تغييرات تفيد الكبار فقط عن مدرب المنتخب واتحاد الكرة والأهلي.. حسام حسن يهاجم في كل الاتجاهات أحمد راشد: كنا رجالا أمام الزمالك.. تكاتفنا لتعويض الغيابات حازم إمام: سيناريو مباراة الاتحاد تكرر كثيرا مع الزمالك.. يجب أن يكون التركيز طوال اللقاء

تعادل نادر

خطف الاتحاد تعادلا لم يتحقق منذ يوليو 2011، عندما انتهت مباراة الفريقين في الدوري بنفس النتيجة.

ومن وقتها، حقق الزمالك 12 انتصارا على الاتحاد في الدوري مقابل فوزين لسيد البلد.

كما انتصر الزمالك في 3 مباريات جمعت الفريقين في كأس مصر خلال تلك الفترة.

وفي غياب 11 لاعبا عن قائمة الاتحاد كما صرح مدربه محمد إبراهيم، نجح سيد البلد في خطف هدف التعادل القاتل.

سيناريو معتاد

قال حازم إمام أسطورة الزمالك في استوديو "أون تايم سبورتس": "نحن الزملكاوية نعرف ذلك السيناريو ونشاهده كتيرا، لم نر أبو جبل في الشوط الأول وقلت ربنا يستر هذا يحدث دائما مع الفريق".

سيطر الزمالك على الشوط الثاني تماما ضد الاتحاد، وأهدر العديد من الفرصة السهلة كانت أبرزها بعد انفراد أحمد سيد "زيزو" بالمرمى.

وتناوب نجوم الزمالك على إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الاتحاد، حتى عاقبهم أحمد راشد بهدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

ولم يستفد نجوم الزمالك من الفرص التي حصلوا عليها ولا من التاريخ الذي حكى عنه حازم إمام.

الدفاع خسر تركيزه

لم يتعرض دفاع الزمالك لاختبارات كثيرة خلال المباراة، ورغم ذلك فشل في الحفاظ على نظافة شباك محمد أبو جبل.

يقول عصام الحضري أسطوة حراسة المرمى في مصر عبر قناة "النهار": "لو كنت مكان أبو جبل واستقبلت هدفا بهذه الطريقة بعد كل هذه الفرصة (هتجنن)".

كان تمركز لاعبو الزمالك سيئا للغاية في مواجهة أخر فرصة للاتحاد في المباراة، وتركوا أحمد راشد وحيدا داخل منطقة الجزاء يستقبل تمريرة خالد قمر الذي هيأ له الكرة العرضية بشكل رائع.

فرجاني ساسي "صانع الألعاب"

شارك ساسي في مركز جديد مع الزمالك كصانع ألعاب أمام الثنائي طارق حامد ومحمد حسن في نصف الملعب.

وسجل ساسي هدف تقدم الزمالك في الشوط الأول بعدما تمركز بشكل جيد في منطقة جزاء الاتحاد أثناء ركلة ركنية ليستقبل الكرة ويسدد في الشباك بعد ترويض رائع للكرة.

ولكن أداء ساسي تحسن كثيرا في الشوط الثاني بعدما عاد لمركزه الأصلي، بخروج محمد حسن من الملعب.

وكان النجم التونسي هو الموزع الأساسي للكرة في هجمات الزمالك، وصنع أكثر من فرصة خطيرة فشل مهاجمو الفريق الأبيض في استغلالها.

عودة أوناجم وبنشرقي

شارك الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي مع الزمالك لأول مرة بعد عودة الدوري، بعدما غاب عن مواجهة المصري يوم الخميس الماضي.

وعاد أوناجم وبنشرقي من المغرب يوم الأربعاء الماضي، وظهرا في قائمة الزمالك لأول مرة ضد الاتحاد.

وشارك الثنائي في الشوط الثاني مع تقدم الزمالك بهدف.

وظهر الثنائي في حالة بدنية وفنية طيبة خاصة بنشرقي الذي هدد مرمى عماد السيد في فرصة كانت قريبة ليسجل منها الزمالك الهدف الثاني.

اقرأ أيضا:

إيموبيلي يكشف مفاجأة بشأن عملية بيع نيوكاسل ومستقبل الفريق

فالنسيا يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا

الزمالك الاتحاد ساسي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: تجديد عقد راموس لمدة عامين أصبح واردا بعد ما حدث ضد سيتي 8 دقيقة | أوروبا
البدري يوضح: لماذا يرغب في استمرار رمضان صبحي بالدوري المصري 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تشيلسي تواصل مع ريال مدريد لضم فينيسيوس 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تعادل نادر ومركز جديد لـ ساسي ضمن ملامح تعادل الزمالك مع الاتحاد 42 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: تأخر الفوز على كوبنهاجن؟ لم أكن قلقا ساعة | الدوري الإنجليزي
إيموبيلي: نيوكاسل فاوض وكيلي أثناء عملية بيع النادي.. وأراد أليجري أو سباليتي لتدريبه ساعة | الدوري الإنجليزي
فالنسيا يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه ساعة | أوروبا
سكاي إيطاليا: شكوك حول مشاركة سانشيز في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك