تعادل نادر ومركز جديد لـ ساسي ضمن ملامح تعادل الزمالك مع الاتحاد

شارك التونسي فرجاني ساسي في مركز جديد مع الزمالك خلال مواجهة الاتحاد السكندري التي انتهت بتعادل لا يحدث كثيرا بين الفريقين.

وخطف الاتحاد التعادل مع الزمالك بهدف قاتل أمس الاثنين، ليحقق نتيجة لم تحدث منذ 9 سنوات.

ويرصد FilGoal.com ملامح تعادل الزمالك مع زعيم الثغر.

تعادل نادر

خطف الاتحاد تعادلا لم يتحقق منذ يوليو 2011، عندما انتهت مباراة الفريقين في الدوري بنفس النتيجة.

ومن وقتها، حقق الزمالك 12 انتصارا على الاتحاد في الدوري مقابل فوزين لسيد البلد.

كما انتصر الزمالك في 3 مباريات جمعت الفريقين في كأس مصر خلال تلك الفترة.

وفي غياب 11 لاعبا عن قائمة الاتحاد كما صرح مدربه محمد إبراهيم، نجح سيد البلد في خطف هدف التعادل القاتل.

اكتساح زملكاوي والتعادل لا يعرف مباريات الزمالك والاتحاد في آخر 10 مواجهات 🏹⚪ 📊 الأبيض يفرض سيطرته على سيد البلد وفاز بـ 9 مباريات من أصل آخر 10 مواجهات في الدوري مقابل فوز وحيد لأبناء الاسكندرية فوز الزمالك 9 مرات ⚪🏹 فوز الاتحاد مرة ✅ pic.twitter.com/3fepobJOLX — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2020

سيناريو معتاد

قال حازم إمام أسطورة الزمالك في استوديو "أون تايم سبورتس": "نحن الزملكاوية نعرف ذلك السيناريو ونشاهده كتيرا، لم نر أبو جبل في الشوط الأول وقلت ربنا يستر هذا يحدث دائما مع الفريق".

سيطر الزمالك على الشوط الثاني تماما ضد الاتحاد، وأهدر العديد من الفرصة السهلة كانت أبرزها بعد انفراد أحمد سيد "زيزو" بالمرمى.

وتناوب نجوم الزمالك على إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الاتحاد، حتى عاقبهم أحمد راشد بهدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.

ولم يستفد نجوم الزمالك من الفرص التي حصلوا عليها ولا من التاريخ الذي حكى عنه حازم إمام.

الدفاع خسر تركيزه

لم يتعرض دفاع الزمالك لاختبارات كثيرة خلال المباراة، ورغم ذلك فشل في الحفاظ على نظافة شباك محمد أبو جبل.

يقول عصام الحضري أسطوة حراسة المرمى في مصر عبر قناة "النهار": "لو كنت مكان أبو جبل واستقبلت هدفا بهذه الطريقة بعد كل هذه الفرصة (هتجنن)".

كان تمركز لاعبو الزمالك سيئا للغاية في مواجهة أخر فرصة للاتحاد في المباراة، وتركوا أحمد راشد وحيدا داخل منطقة الجزاء يستقبل تمريرة خالد قمر الذي هيأ له الكرة العرضية بشكل رائع.

فرجاني ساسي "صانع الألعاب"

شارك ساسي في مركز جديد مع الزمالك كصانع ألعاب أمام الثنائي طارق حامد ومحمد حسن في نصف الملعب.

وسجل ساسي هدف تقدم الزمالك في الشوط الأول بعدما تمركز بشكل جيد في منطقة جزاء الاتحاد أثناء ركلة ركنية ليستقبل الكرة ويسدد في الشباك بعد ترويض رائع للكرة.

ولكن أداء ساسي تحسن كثيرا في الشوط الثاني بعدما عاد لمركزه الأصلي، بخروج محمد حسن من الملعب.

وكان النجم التونسي هو الموزع الأساسي للكرة في هجمات الزمالك، وصنع أكثر من فرصة خطيرة فشل مهاجمو الفريق الأبيض في استغلالها.

عودة أوناجم وبنشرقي

شارك الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي مع الزمالك لأول مرة بعد عودة الدوري، بعدما غاب عن مواجهة المصري يوم الخميس الماضي.

وعاد أوناجم وبنشرقي من المغرب يوم الأربعاء الماضي، وظهرا في قائمة الزمالك لأول مرة ضد الاتحاد.

وشارك الثنائي في الشوط الثاني مع تقدم الزمالك بهدف.

وظهر الثنائي في حالة بدنية وفنية طيبة خاصة بنشرقي الذي هدد مرمى عماد السيد في فرصة كانت قريبة ليسجل منها الزمالك الهدف الثاني.

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