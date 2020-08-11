سكاي إيطاليا: شكوك حول مشاركة سانشيز في نصف نهائي الدوري الأوروبي

تحوم الشكوك حول مشاركة أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تعرضه للإصابة في مواجهة باير ليفركوزن. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

إنتر ميلان أعلن في وقت سابق تعرض سانشيز لإصابة عضلية خلال مواجهة ليفركوزن في ربع نهائي الدوري الأوروبي ولم يتم تحديد مدة غيابه بعد.

سانشيز الذي شارك كبديل في الدقيقة 64 خرج من الملعب في الدقيقة 88 مصابا وبدا وهو يربط ضمادات على عضلته لاستكمال ما تبقى من دقائق في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1 ليتأهل إلى نصف النهائي.

وأوضحت شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية أن اللاعب أصبح مشكوكا في أمر مشاركته أمام الفائز من شاختار دونتسك وبازل في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

ونشر نادي إنتر تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "سانشيز ضغط على نفسه وظل في الملعب حتى نهاية اللقاء بعد تعرضه لإصابة عضلية في القدم اليمنى".

🚨 | AGGIORNAMENTO Alexis #Sanchez ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino alla fine: risentimento al flessore della gamba destra per il cileno#InterLeverkusen 2⃣-1⃣#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/dRqYKXfi4n — Inter (@Inter) August 10, 2020

وفي حالة غياب سانشيز عن مباراة نصف النهائي، فسيكون لدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الهجوم الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز بجانب الناشئ الصغير سيباستيانو إسبوسيتو فقط.

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