مؤتمر كونتي: لوكاكو عليه أن يشكر الفريق الذي سمح له بالتعبير عن نفسه عكس الماضي

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إن مهاجمه روميلو لوكاكو عليه أن يشكر زملائه والفريق لأنه سمح له بالتعبير عن نفسه عكس ما كان يحدث معه في الماضي، وذلك عقب مواجهة باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي.

وصرح كونتي قائلا: "هناك رضى كبير مني واللاعبين على ما قدمناه ضد ليفركوزن، قدمنا مباراة جيدة جدا، استعدينا لها بشكل جيد وكنا جيدين في منع المنافس من اللعب".

وواصل "كان من الممكن أن نلعب بأريحية أكثر لأننا صنعنا عددا من الفرص بعد ذلك المباراة كانت متقاربة لكننا لم نعاني من أي شيء يمكن الإشارة إليه".

وتابع "اللاعبون منحوا كل ما لديهم، أظهروا أنهم يقومون بشيء هام".

وأردف "التأهل يمنحنا فرصة للعب نصف نهائي أوروبي، الآن علينا أن نبدأ في التفكير في خصمنا القادم ونستعد له جيدا، نريد أن نقدم أفضل ما لدينا".

واستطرد "يصبح الأمر صعبا أن تتحدث عن لاعب بعينه في حين أن فريقك يقدم أداء رائعا".

إنتر فاز بنتيجة 2-1 أمام ليفركوزن ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي مساء الإثنين.

وتطرق كونتي للحديث عن لوكاكو مهاجم فريقه قائلا: "لوكاكو يقوم بشيء غير طبيعي لكن الفريق يدعمه".

وواصل "امتلاك مهاجمين بخصائص معينة بكل تأكيد أمر مهم، أشعر بالسعادة لأنه معنا وهو يستحق ما قام به، لكن عليه أن يشكر الفريق لأنه مكنه من التعبير عن نفسه لأنه لم يعبر عن نفسه في الماضي أبدا".

لوكاكو أصبح أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية في بطولة الدوري الأوروبي.

وتطرق كونتي للرد على هل يلعب إنتر بطريقة الهجمة المرتدة؟ فقال: "نعمل كثيرا على الاستحواذ وبناء اللعب، بعد ذلك يعتمد الأمر على كيف سيأتي خصمك ليضغط عليك، هناك أشياء تحدث تساعدك، لكن يجب أن يكون لديك لاعبين بخصائص فنية معينة لكي تلعب بهذه الطريقة".

وواصل "بداية الهجمات من الخلف بعد ذلك نقل الكرة بشكل عمودي لا يعني أننا نلعب هجمات مرتدة كما يعتقد البعض، باير ليفركوزن أيضا يبدأ الهجمات من الخط الخلفي لكننا كنا جيدين في الضغط عليهم وتسببنا لهم في مشاكل في اللعب".

وتابع "على الجانب الآخر، وجدنا الحلول الصحيحة، هاندانوفيتش جيد جدا في رؤية اللاعبين المتاحين في الملعب والتمرير لهم".

وأتم "هل أنا غاضب بسبب الفرص المهدرة؟ يبدو الأمر قوي لوصفه بهذا الشكل، أهنئ فقط لاعبي على ما فعلوه، بكل تأكيد يجب أن نرى الأمور بشكل إيجابي، وأيضا أين يمكننا أن نتطور، كل شيء نفعله نحلل كل شيء لكي نتطور ليس لكي نشير لتلك الأخطاء لكن لحلها".

وينتظر إنتر الفائز من مواجهة شاختار دونتسك وبازل في ربع النهائي، لمواجهته في نصف نهائي البطولة يوم 17 من الشهر الجاري.

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