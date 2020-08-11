سعفان الصغير: عودة الدوري قرار "عند".. متضامنون مع المصري ونرحب بأي قرار

انتقد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي الإصرار على استئناف الدوري المصري رغم زيادة عدد حالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال الصغير مع أون تايم سبورتس: "من المفترض أن نجري المسحة الطبية يوم الأربعاء المقبل إذا كنا سنسافر إلى الإسكندرية من الأساس".

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي فريق المصري يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري.

وأضاف "نحن طرف في تلك المشكلة بالتأكيد لأننا من الممكن أن يصاب أحدنا بسبب الفيروس خاصة مع كثرة إصابات فريق المصري، يجب أن يكون هناك مراعاة أكثر من ذلك لصحة الإنسان".

وكشف النادي المصري عن تعرض 21 حالة للإصابة بفيروس كورونا بينهم 17 لاعبا.

وشدد سعفان الصغير "قلت ذلك منذ أكثر من شهر ونصف ولكن هناك من يزعل من ذلك، كان من الضروري إلغاء الدوري وبداية موسم جديد".

وأوضح "ما يحدث عبارة عن عند من بعض الناس ضد ناس أخرى ولا أعرف ماذا أقول في الحقيقة".

وكشف مدرب حراس الإسماعيلي "متضامنون مع المصري في قراره حال رغبته في تأجيل اللقاء".

وأضاف "ننتظر الموقف في النهاية وسنرحب بأي شيء لمصلحة النادي المصري في ظل المنحة الحالية".

وأتم تصريحاته "نتدرب بشكل طبيعي وإذا اتخذ القرار بإقامة المباراة سنسافر في النهاية يوم الخميس".

وكان أبو قير للأسمدة قد أعلن عن 13 حالة إيجابية بـ كورونا في صفوفه.

وقبله كان الأولمبي قد أعلن عن 8 حالات إيجابية بين أفراده.