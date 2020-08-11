في الدوري الأوروبي - برونو يصل بمانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي بعد الوقت الإضافي

نجح مانشستر يونايتد في التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بفوز صعب على كوبنهاجن الدنماركي بهدف دون رد.

وكان الوقت الأصلي من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

ونجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 95 بعد خمس دقائق من بداية الشوط الأول الإضافي من ركلة جزاء.

وكان جرينوود قد سجل هدفا في الوقت الأصلي في الدقيقة 46 من الشوط الأول لكن تم إلغاء الهدف عن طريق تقنية الفيديو.

وينتظر مانشستر يونايتد الفائز من مواجهة وولفرهامبتون وإشبيلية المقرر لها مساء الثلاثاء.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراة نصف النهائي يوم الإثنين المقبل في مدينة كولن الألمانية.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة بعد إلغاء نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان أبو قير للأسمدة قد أعلن عن 13 حالة إيجابية بـ كورونا في صفوفه.

وقبله كان الأولمبي قد أعلن عن 8 حالات إيجابية بين أفراده.