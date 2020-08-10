الترسانة لـ في الجول: 3 حالات إصابة بـ كورونا في صفوفنا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 23:20

كتب : رضا السنباطي

مسخة طبية لـ الترسانة

أعلن نادي الترسانة عن إصابة 3 لاعبين من أفراده بفيروس كورونا.

وصرّح شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة لـ FilGoal.com: أجرينا المسحات الطبية أمس الأحد لعدد 40 فردا، وجاءت عينة المسحة الأولى للترسانة بإصابة 3 لاعبين".

وأضاف: "أحد هذه الحالات ترجع إلى لاعب لم يحضر إلى التدريبات وكان غائبا للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه جاء للحضور لإجراء المسحة وثبت إصابته بالفيروس".

أخبار متعلقة
بقايا الاتحاد السكندري تجبر الزمالك على التعادل +90 غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب في الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد منافس الأهلي - الوداد يستعيد نغمة الانتصارات ويتصدر الدوري المغربي مؤقتا ساسي "الجديد" يمنح الزمالك التقدم على الاتحاد

وتابع: "أما الإصابتان المتبقيتان فترجعان إلى ثنائي كان متواجدا في نفس الغرفة خلال التدريبات، سيغيبان لمدة أسبوعين في العزل المنزلي".

وأكمل: "لا توجد أعراض للمصابين، نتدرب منذ يوم 25 يوليو وقمنا بإجراء الأشعة المقطعية وتحليل الدم قبل بداية التدريبات، لكن لم يكن هناك أي أعراض للإصابة، وملتزمين بكافة الإجراءات الوقائية".

وأتم: "نحن على تواصل دائم مع اللجنة الطبية، وسنخوض معسكرا في برج العرب بدايةً من السبت المقبل".

وكان أبو قير للأسمدة قد أعلن عن 13 حالة إيجابية بـ كورونا في صفوفه.

وقبله كان الأولمبي قد أعلن عن 8 حالات إيجابية بين أفراده.

الترسانة في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الاتحاد: كارتيرون أراحنا في الشوط الأول.. والـ 5 تغييرات تفيد الكبار فقط ساعة | الدوري المصري
سعفان الصغير: عودة الدوري قرار "عند".. متضامنون مع المصري ونرحب بأي قرار ساعة | الدوري المصري
السعيد: لم أفكر في دخول نادي المائة أو تخطي أبو تريكة ساعة | مصر
عن مدرب المنتخب واتحاد الكرة والأهلي.. حسام حسن يهاجم في كل الاتجاهات ساعة | الدوري المصري
السعيد يعلق على انضمام فتحي لـ بيراميدز وإمكانية قدوم شريف إكرامي للفريق ساعة | مصر
حسام حسن: إدارة بيراميدز فوجئت بقراري نحو السعيد "الذي لا يعرف سوى مصلحته" ساعة | الدوري المصري
في الدوري الأوروبي - برونو يصل بمانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي بعد الوقت الإضافي 2 ساعة | أوروبا
العشري: حارسنا غادر المستشفى.. وأتوقع زيادة الحالات الإيجابية في صفوفنا 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك