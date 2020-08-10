الترسانة لـ في الجول: 3 حالات إصابة بـ كورونا في صفوفنا

أعلن نادي الترسانة عن إصابة 3 لاعبين من أفراده بفيروس كورونا.

وصرّح شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة لـ FilGoal.com: أجرينا المسحات الطبية أمس الأحد لعدد 40 فردا، وجاءت عينة المسحة الأولى للترسانة بإصابة 3 لاعبين".

وأضاف: "أحد هذه الحالات ترجع إلى لاعب لم يحضر إلى التدريبات وكان غائبا للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه جاء للحضور لإجراء المسحة وثبت إصابته بالفيروس".

وتابع: "أما الإصابتان المتبقيتان فترجعان إلى ثنائي كان متواجدا في نفس الغرفة خلال التدريبات، سيغيبان لمدة أسبوعين في العزل المنزلي".

وأكمل: "لا توجد أعراض للمصابين، نتدرب منذ يوم 25 يوليو وقمنا بإجراء الأشعة المقطعية وتحليل الدم قبل بداية التدريبات، لكن لم يكن هناك أي أعراض للإصابة، وملتزمين بكافة الإجراءات الوقائية".

وأتم: "نحن على تواصل دائم مع اللجنة الطبية، وسنخوض معسكرا في برج العرب بدايةً من السبت المقبل".

وكان أبو قير للأسمدة قد أعلن عن 13 حالة إيجابية بـ كورونا في صفوفه.

وقبله كان الأولمبي قد أعلن عن 8 حالات إيجابية بين أفراده.