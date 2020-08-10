الترسانة لـ في الجول: 3 حالات إصابة بـ كورونا في صفوفنا
الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 23:20
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي الترسانة عن إصابة 3 لاعبين من أفراده بفيروس كورونا.
وصرّح شاكر عبد الفتاح المدير الفني للترسانة لـ FilGoal.com: أجرينا المسحات الطبية أمس الأحد لعدد 40 فردا، وجاءت عينة المسحة الأولى للترسانة بإصابة 3 لاعبين".
وأضاف: "أحد هذه الحالات ترجع إلى لاعب لم يحضر إلى التدريبات وكان غائبا للإصابة منذ فترة طويلة، لكنه جاء للحضور لإجراء المسحة وثبت إصابته بالفيروس".
وتابع: "أما الإصابتان المتبقيتان فترجعان إلى ثنائي كان متواجدا في نفس الغرفة خلال التدريبات، سيغيبان لمدة أسبوعين في العزل المنزلي".
وأكمل: "لا توجد أعراض للمصابين، نتدرب منذ يوم 25 يوليو وقمنا بإجراء الأشعة المقطعية وتحليل الدم قبل بداية التدريبات، لكن لم يكن هناك أي أعراض للإصابة، وملتزمين بكافة الإجراءات الوقائية".
وأتم: "نحن على تواصل دائم مع اللجنة الطبية، وسنخوض معسكرا في برج العرب بدايةً من السبت المقبل".
وكان أبو قير للأسمدة قد أعلن عن 13 حالة إيجابية بـ كورونا في صفوفه.