أسطورة بايرن: ميسي يواجه ليفاندوفيسكي "الأفضل"

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 18:02

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ

يرى لوثر ماتيوس أسطورة ألمانيا وبايرن ميونيخ، أن روبيرت ليفاندوفيسكي بات خليفة لـ ليو ميسي في الأفضلية على مستوى لاعبي العالم.

بايرن ميونيخ يصطدم بـ برشلونة مساء الجمعة المقبل في لشبونة، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح ماتيوس: "ميسي يواجه خليفته كأفضل لاعب في العالم: روبيرت ليفاندوفيسكي"

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وأضاف عبر صحيفة "بيلد" الألمانية: "ليفاندوفيسكي أفضل لاعب، ليس فقط أفضل مهاجم".

وأتم: "برشلونة اليوم لم يعد كما كان من قبل، يمتلكون ميسي بالطبع، لاعب قادر على صنع أمور عبقرية، ولكنه لن يقدر وحده على هزم بايرن ميونيخ".

ويتصدر ليفاندوفيسكي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 13 هدفا.

وتخطى بايرن نظيره تشيلسي 7-1 في مجموع المباراتين بالدور ثُمن النهائي، فيما تجاوز برشلونة فريق نابولي الإيطالي 4-1 في مجموع المواجهتين.

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