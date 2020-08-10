بروكيتش مدرب ناشئي الأهلي: سعيد بالانضمام لنادي القرن الإفريقي.. أسعى لنكون الأفضل في القارة

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 17:54

كتب : أحمد الخولي

بروكيتش

أعرب ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع ناشئين كرة القدم بالأهلي عن سعادته بالعمل داخل الفريق الذي وصفه بأكبر الأندية بالقارة الإفريقية.

وقال بروكيتش في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "تلقيت ترشيح العمل داخل الأهلي خلال تواجدي في بلدي وبدأت المفاوضات مع أمير توفيق وسارت بشكل أكثر من رائع".

وأضاف "لم تستغرق المفاوضات وقتا على الإطلاق وأنهينا الأمور بنجاح في ظل الاتفاق على كل شيء يحقق طموحات ورغبة الطرفين".

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وتابع "تواصلت مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وحدث تفاهم وتناغم في الحديث عن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع وإحداث طفرة فارقة في هذا المجال".

وشدد بروكيتش "أنا سعيد بالعمل داخل النادي الأكبر والأعرق في القارة الإفريقية ونادي القرن".

وقال بروكيتش: "قمت اليوم الإثنين بجولة تفقدية داخل مقر النادي ولمست مدى تاريخ وعراقة هذا النادي الذي أعرف عنه الكثير بصفته الأكبر في القارة".

وواصل المدرب التشيكي "أتطلع لتوحيد أسلوب العمل بفرق الناشئين خاصة أن الهدف المحوري من تطوير علاقات الناشئين هو خدمة الفريق الأول وجهازه الفني".

وأضاف "اتطلع لتحقيق أحلام جميع اللاعبين الناشئين في الحصول على فرصتهم واللعب مع الفريق الأول، فأنا أعرف جيدا حلم أي ناشئ بتحقيق ذلك".

وشدد بروكيتش "أسعى ليكون النادي الأهلي الأفضل على صعيد الناشئين على مستوى القارة الإفريقية وأتمنى أن أجد الدعم والمساندة من جماهير النادي".

وأتم تصريحاته "لدينا عمل كثير خلال الفترة المقبلة وأتمنى تحقيق أهدافي في تطوير القطاع".

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