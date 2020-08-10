سكاي إيطاليا: تمت.. ماتويدي ينتقل إلى إنتر ميامي

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

بليز ماتويدي

كشفت شبكة سكاي إيطاليا عن أن بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس، بات على وشك الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وغرّد فابريتسيو رومانو صحفي سكاي إيطاليا وجارديان: "صفقة بليز ماتويدي إلى إنتر ميامي تمت وتم التوصل لاتفاق كامل مع يوفنتوس وتحديد موعد الكشف الطبي".

وينتهي عقد ماتويدي مع يوفنتوس في صيف 2021، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا في يناير المقبل إذ لم يرحل في سوق الانتقالات الحالية.

إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي دافيد بيكام، ينافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS للموسم الأول على الإطلاق في العام الجاري.

ماتويدي (33 عاما) انضم إلى يوفنتوس عام 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وخاض ماتويدي مع يوفنتوس 133 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 7.

هذا الموسم، خاض ماتويدي 45 مباراة، سجل فيها هدفا وحيدا، وصنع هدفين.

وتوج ماتويدي عموما بـ 5 ألقاب مع يوفنتوس، كما فاز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

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