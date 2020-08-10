اتحاد الكرة لـ في الجول: كان من المستحيل إقامة مواجهة المصري وحرس الحدود.. تم اكتشاف 7 حالات جديدة

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 17:39

كتب : عاطف شادي

مران المصري

كشف وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم عن اكتشاف 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بفريق المصري البورسعيدي.

وأجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية استثنائية لفريق المصري صباح اليوم الإثنين.

وكشفت المسحة الجديدة عن إيجابية 7 حالات جديدة بالإضافة إلى الـ 16 حالة السابقة ليصبح الإجمالي 23 حالة بالفريق البورسعيدي.

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وقال وليد العطار لـ FilGoal.com: "كان من المستحيل إقامة مواجهة المصري وحرس الحدود كما كان مقررا من قبل".

وأضاف "وصل عدد المصابين إلى 23 حالة بينهما 17 لاعبا في المصري، أي أنه أكثر من نصف قائمة الفريق".

وأوضح "تم عمل مسحة جديدة اليوم للمجموعة السلبية وأكدت العينات إيجابية 7 حالات جديدة بينهم 5 لاعبين".

وكان المصري قد أعلن أمس الأحد عن إصابة 16 حالة بالفريق بفيروس كورونا بينهم 12 لاعبا بالإضافة إلى طارق العشري المدير الفني وعبد الظاهر السقا مدير الكرة.

وأتم العطار تصريحاته "بالتالي كان قرار اتحاد الكرة صائبا بضرورة تأجيل المباراة لاستحالة إقامتها".

وعلم FilGoal.com أنه وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة سيتم عمل مسحة جديدة للمصري قبل 48 ساعة من مواجهة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يواجه المصري فريق الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري.

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