رسميا – من "بلاد الشمس المشرقة".. ريال مدريد يعير كوبو إلى فياريال

أعلن نادي فياريال عن التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو قادما من ريال مدريد بنظام الإعارة لمدة موسم.

ولا تشمل الصفقة خيار إمكانية الشراء، وستكلف فياريال 2,5 مليون يورو وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية.

وألمح فياريال عن الصفقة قبل دقائق من إعلانها، عن طريق نشر صورة لـ "شمس مشرقة" على حسابه في تويتر، في إشارة إلى اليابان بلد كوبو.

ومن المقرر أن يلعب كوبو معارا من ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قضى الموسم المنتهي في صفوف ريال مايوركا.

مع مايوركا، شارك كوبو في 36 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5.

كوبو (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من طوكيو بصفقة انتقال حر.

وسبق لـ كوبو أن لعب في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" قبل أن يعود لبلاده اليابان، وينتقل لاحقا إلى ريال مدريد.

ويعد كوبو هو الصفقة الرسمية الأولى لـ فياريال في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، ومن المُنتظر أن يحسم الفريق صفقتي داني باريخو، وفرانسيس كوكلين قادمين من فالنسيا وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

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