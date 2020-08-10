رسميا – من "بلاد الشمس المشرقة".. ريال مدريد يعير كوبو إلى فياريال
الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن نادي فياريال عن التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو قادما من ريال مدريد بنظام الإعارة لمدة موسم.
تاكيفوسا كوبو
النادي : فياريال
ولا تشمل الصفقة خيار إمكانية الشراء، وستكلف فياريال 2,5 مليون يورو وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية.
El #Villarreal y el @realmadrid acuerdan 🤝 la cesión de Takefusa Kubo.
¡Sí, sí, sí, Take ya está aquí!
¡Bienvenido 💛👏!
久保建英選手ようこそビジャレアルへ！#BenvingutKubo
👉 https://t.co/9vxF5L34gl pic.twitter.com/RsMMtwBEwa— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 10, 2020
وألمح فياريال عن الصفقة قبل دقائق من إعلانها، عن طريق نشر صورة لـ "شمس مشرقة" على حسابه في تويتر، في إشارة إلى اليابان بلد كوبو.
August 10, 2020
ومن المقرر أن يلعب كوبو معارا من ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قضى الموسم المنتهي في صفوف ريال مايوركا.
مع مايوركا، شارك كوبو في 36 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5.
كوبو (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من طوكيو بصفقة انتقال حر.
وسبق لـ كوبو أن لعب في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" قبل أن يعود لبلاده اليابان، وينتقل لاحقا إلى ريال مدريد.
ويعد كوبو هو الصفقة الرسمية الأولى لـ فياريال في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، ومن المُنتظر أن يحسم الفريق صفقتي داني باريخو، وفرانسيس كوكلين قادمين من فالنسيا وفقا للعديد من التقارير الصحفية.
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