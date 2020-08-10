يويفا: لقاء أتليتكو مدريد ولايبزيج يقام بشكل طبيعي رغم إصابتي الكورونا

يثق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إقامة مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا الخميس المقبل بشكل طبيعي رغم إصابة أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو لاعبا أتليتكو بفيروس كورونا.

وأوضح متحدث باسم يويفا لوكالة الأنباء الفرنسية أن المباراة ستقام في موعدها بشكل طبيعي. من جهته، ألغى أتليتكو مدريد مرانه الصباحي ليوم الإثنين بعد ظهور الإصابات بفيروس كورونا.

وكشف نادي أتليتكو مدريد يوم الإثنين اسم الثنائي المصاب بفيروس كورونا في صفوفه يوم الإثنين، كوريا وفيرساليكو.

وأعلن النادي الإسباني في وقت لاحق سلبية فحوصات باقي اللاعبين، وسفر الفريق يوم الثلاثاء إلى لشبونة.

ويخوض أتليتكو مدريد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج الألماني يوم الخميس المقبل في ملعب جوزيه ألفالادي.

ويلتقي الفائز من هذا اللقاء مع الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا، في الدور نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 23 أغسطس في ملعب نادي بنفيكا.

وكان ريال مدريد بدوره قد افتقد ماريانو دياز في مواجهة مانشستر سيتي بالدور ثُمن النهائي، لإصابته بفيروس كورونا، وأقيمت المباراة بشكل طبيعي.

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