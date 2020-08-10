الخطيب يجتمع بمدير قطاع الناشئين الجديد

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم في النادي.

وحضر الاجتماع لجنة التخطيط للكرة بجانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وجاء الاجتماع لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كافة المستويات.

ويستهد الأهلي وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي النهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع التشيكي بروكيتش مدرب فريق دوكالا براغ السابق كمدير فني لقطاع الناشئين بكرة القدم في كل المراحل السنية.

ويحمل بروكيتش رخصة UEFA PRO من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشغل بروكيتش منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم من 2016 إلى 2018، وعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج التشيكي.

طالع أيضا:

3 ناشئين في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

الكشف عن هوية ثنائي أتليتكو مدريد المصاب بفيروس كورونا