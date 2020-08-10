الخطيب يجتمع بمدير قطاع الناشئين الجديد

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 15:50

كتب : FilGoal

الخطيب وبروكيتش

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم في النادي.

وحضر الاجتماع لجنة التخطيط للكرة بجانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وجاء الاجتماع لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كافة المستويات.

أخبار متعلقة
خبر في الجول - 3 ناشئين في قائمة الزمالك أمام الاتحاد البدري: سعيد لعودة الدوري.. وننتظر الأجندة الدولية كل شيء غير واضح حارس إنبي: كنت سببا في الهدف الأول.. ولم أهتز أمام الأهلي

ويستهد الأهلي وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي النهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع التشيكي بروكيتش مدرب فريق دوكالا براغ السابق كمدير فني لقطاع الناشئين بكرة القدم في كل المراحل السنية.

ويحمل بروكيتش رخصة UEFA PRO من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشغل بروكيتش منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم من 2016 إلى 2018، وعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج التشيكي.

طالع أيضا:

3 ناشئين في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

الكشف عن هوية ثنائي أتليتكو مدريد المصاب بفيروس كورونا

في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - سلبية مسحات الاتحاد والفريق جاهز لمواجهة الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
يويفا: لقاء أتليتكو مدريد ولايبزيج يقام بشكل طبيعي رغم إصابتي الكورونا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الخطيب يجتمع بمدير قطاع الناشئين الجديد 38 دقيقة | الدوري المصري
البدري: سعيد لعودة الدوري.. وننتظر الأجندة الدولية كل شيء غير واضح ساعة | الدوري المصري
حارس إنبي: كنت سببا في الهدف الأول.. ولم أهتز أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - 3 ناشئين في قائمة الزمالك أمام الاتحاد ساعة | الدوري المصري
الكشف عن هوية ثنائي أتليتكو مدريد المصاب بفيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعبي يوفنتوس في الموسم 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 2 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 3 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو 4 عضو المصري: نقل حارس الفريق للعناية المركزة بسبب كورونا
قد ينال إعجابك