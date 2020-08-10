البدري: سعيد لعودة الدوري.. وننتظر الأجندة الدولية كل شيء غير واضح

قال حسام البدري مدرب منتخب مصر إنه يشعر بالسعادة لعودة الدوري لأهميته في تجهيز اللاعبين، مشيرا إلى أنه مازال بانتظار قرار فيفا لتوضيح الوضع الحالي والأجندة الدولية، موضحا أن كل شيء غير واضح.

وصرح البدري للصحفيين عقب اجتماعه مع الجهاز المعاون: "سعداء بعودة الدوري ونتمنى السلامة لأنها الأساس، الاجتماع كان هدفه التعرف على وضع الفريق ومتابعة المباريات وكانت هناك نقاط مهمة خاصة بمتابعة بعض اللاعبين ومراجعة الإصابات وعودة المصابين منذ آخر معسكر للمنتخب".

وأضاف "تابعنا أسماء لاعبين على رادار المنتخب توقفت عملية ضمهم بسبب تفشي وباء كورونا، وننتظر تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم لمباريات تصفيات كأس الأمم والعالم، وننتظر أجندة أكتوبر وأن يتم إعلانها مبكرا".

وواصل "وزعنا حضور المباريات على أعضاء الجهاز الفني وأكدنا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الحضور، لذلك تواجد محمد أبو العلا طبيب المنتخب للتأكيد على الإجراءات وطلبت منه متابعة مباريات الدوري الممتاز لمعرفة كل شيء ومناقشة الإيجابيات والسلبيات والتعامل مع كورونا".

وأكمل "كل الجهاز الفني والإداري والطبي كان متواجدا لكي نتابع ونرى كل شيء".

وتابع "الظروف الحالية صعبة جدا، وهناك حسابات وإصابات بكورونا وتأجيل المباريات ليس في صالح المسابقة، لكن من المنطقي التأجيل إن كان عدد الإصابات كبير، وسيكون هناك معايير موضوعة، ومع توالي المباريات كل شيء سيظهر".

وأردف "وجهة نظري يتم وضع عدد معين من الإصابات إن ظهرت في فريق يتم التأجيل، وغير ذلك يتم إقامة المباراة، والاتحاد والمنتخب هدفهما المصلحة العامة ومصلحة الكرة وسلامة اللاعبين هي الأهم حاليا".

النادي المصري أعلن عن إصابة 16 من أفراده بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من ضمنهم 12 لاعبا، ما تسبب في تأجيل مباراته ضد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ18 والتي كان من المفترض أن تقام يوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة أعلن كذلك أنه بناء على طلب من اللجنة الطبية، فإن أي فريق لديه إصابات 10 لاعبين فأكثر فسيتم مراجعة موقف مباراته بشرط أن تكون نتيجة التحاليل معتمدة من اللجنة الطبية.

واسترسل البدري: "توقف الدوري أثر على مستوى اللاعبين وظهر ذلك مع عودة المباريات، لكن الجيد هو وجود حماس ويجب ألا يكون حماسا زائدا، ولدينا مدربين على أعلى مستوى، سيتعاملون بشكل علمي وصحيح مع الوضع الحالي".

وأضاف "عودة الدوري مهمة جدا، نتابع الدوري الإماراتي والصيني لأن هناك لاعبين من توجو وكينيا وجزر القمر من معنا في التصفيات، ونحن مستعدون لكل المباريات سواء تصفيات كأس العالم أو الأمم، ونتواصل مع لاعبي المنتخب داخل وخارج مصر لترتيب كافة الأمور والمرحلة المقبل".

وتابع "مازلنا ننتظر قرار فيفا بشأن أجندة الأشهر القادمة، كل شيء غير واضح".

وأتم "المتغيرات سريعة جدا، وكل شيء غير واضح، عشنا عدة أشهر صعبة جدا، ونفعل ما نجد فيه مصلحة للمنتخب".

ولم يتم بعد تحديد موعدا للأجندة الدولية للمنتخبات، وكان منتخب مصر قد تعادل في مباراتيه الأولى أمام كينيا وجزر القمر ما وضعه في المركز الثالث بعد جزر القمر المتصدر وكينيا الثاني.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن تأجيل إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 لتكون في 2022 خلال شهري يناير وفبراير. ويقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

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