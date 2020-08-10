حارس إنبي: كنت سببا في الهدف الأول.. ولم أهتز أمام الأهلي

قال محمود جاد حارس مرمى إنبي إنه أدى مباراة الأهلي بثبات شديد، معترفا في الوقت ذاته بتسببه في الهدف الأول الذي سجله محمد هاني.

وصرح جاد عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر قائلا: "نعم كنت سببا في الهدف الأول للأهلي، ولكن استكملت المباراة بأقدام ثابتة، ولم أهتز، بل كنت مستمتعا باللقاء".

وأضاف في سياق آخر "أتطلع للاحتراف إذا تلقيت عرضا مناسبا بعد الأولمبياد، ولكن لا يمكن لأحد أن يرفض الأهلي أو الزمالك رغم أن المنافسة ستكون قوية".

وأتم تصريحاته "لم يتحدث معي أحد من جهاز المنتخب الأول، ولكن علمت أنني كنت مرشحا للانضمام للمنتخب قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا".

وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 أمام إنبي في استئناف مسابقة الدوري المصري عقب توقفها لفترة تقترب من 5 أشهر، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

الحارس صاحب الـ21 عاما شارك في 15 مباراة بالدوري المصري مع إنبي، استقبل خلالها 16 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

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