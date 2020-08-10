رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعبي يوفنتوس في الموسم

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 14:00

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - قميص يوفنتوس الجديد

حصد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق للموسم المنصرم.

رونالدو قاد يوفنتوس للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه لم ينجح في قيادة البيانكونيري لمتابعة مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "كان موسمًا طويلًا جدًا، حيث استمرت بطولة الدوري قرابة 11 شهرًا. توقفت الأمور بشكل غير متوقع، ولكن عندما عادت مرة أخرى، فزنا. من بين كل هذه المكونات، اتسم عنصر واحد بالثبات والاستمرارية.. أهداف كريستيانو رونالدو".

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وأضاف البيان "لعقود من الزمان، لم يتمكن أحد من تسجيل 30 هدفًا في الدوري فقط ليوفنتوس، وكان رونالدو الذي وصل إلى هذا الإنجاز في وقت قياسي حاسمًا وأساسيًا في أغلب الأوقات. كانت بعض هذه الأهداف غير عادية".

وأوضح "كان كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر حصولًا على الأصوات من قبل جماهير يوفنتوس على مدار العام لأهدافه وتفوقه وقيادته وكونه بطلًا مطلقًا".

وأتم البيان "لذلك، حصل كريستيانو على جائزة أفضل لاعب في العام".

وشارك رونالدو في 46 مباراة هذا الموسم مع السيدة العجوز، وسجل 37 هدفا.

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