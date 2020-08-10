سولشاير: من يلعب لنفسه ويبحث عن الجوائز الشخصية ليس له مكان في فريقي

هدد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبيه بأن اللعب الفردي من أجل الجوائز الشخصية سيكلف الابتعاد عن الفريق.

وقال سولشاير عن التنافس لتسجيل الأهداف بين راشفورد ومارسيال: "لا توجد معركة بينهما. ترى كيف يلعب أنتوني وماركوس معًا، فهما دائمًا على استعداد لمنح بعضهما البعض هدية هدف مفتوح".

وأضاف سولشاير في تصريحات أبرزتها جريدة دايلي ستار "بالنسبة لي لا يمكن أن تكون هناك معركة بين اللاعبين داخل الفريق. لدينا هدف واحد مشترك وهو الفوز".

ويتنافس ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال على لقب هداف يونايتد هذا الموسم الذي ينهيه الشياطين الحمر باستكمال المشوار في بطولة الدوري الأوروبي.

وواصل سولشاير "إذا شعرت أن اللاعبين يلعبون لأنفسهم، ويستهدفون الجوائز الشخصية، فلن يكون لهم مكان في الفريق، الأمر بسيط".

وتابع المدرب النرويجي "لا يمكن أن يتعلق الأمر بفكر لاعب واحد أنه سيسجل أهدافًا أكثر من أي شخص آخر".

وأكمل "إذا فزت كفريق، فلا يهم إذا كنت قد سجلت 15 هدفًا أو 30. المهم فقط أنك أسهمت في ذلك".

وأتم "رود فان نيستلروي كان شديد التركيز على تسجيل الأهداف، وكان يظهر بائسًا إذا لم يسجل في فوز برباعية، لكنه كان لاعبا جماعيا، لم نراه يسدد عندما كان يجب أن يمرر لزميله".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كوبنهاجن يوم الإثنين ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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