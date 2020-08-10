ناشئ الأهلي: تلقيت عروضا من رينجرز وفالنسيا وبنفيكا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

شعار الأهلي

قال محمود صابر ناشئ الأهلي إنه تلقى بعض العروض الأوروبية والعربية، مع إمكانية التعاقد مع أي فريق مجانا.

وصرح صابر لجريدة ديلي ريكورد: "يمكنني التوقيع لأي فريق مجانا، لأنني لم أوقع عقدا احترافيا مع الأهلي ولم اتخط مرحلة الهواة".

وأضاف "تلقيت عروضا من جلاسكو رينجرز الاسكتلندي وفالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي".

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وأوضح البالغ من العمر 18 عاما أن أحد الفرق الكبرى في تونس طلب ضمه أيضا.

وأكمل محمود صابر "سأتخذ قراري قريبا".

ويلعب صابر في مركز الجناح، ويمكنه اللعب كظهير أيضا، وظهر بقميص منتخب الشباب المصري في مباراة واحدة

وأتم "وكلائي يحاولون ترتيب خطواتي المستقبلية بشكل جيد، وأتمنى التوقيع لفريقي الجديد قريبا".

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