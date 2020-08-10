مران الأهلي - جلسة بين فايلر وعبد الحفيظ.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التدريبات

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم

عقد ريني فايلر مدرب الأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح الإثنين على ملعب التتش في الجزيرة.

وناقش الثنائي عددا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.

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واستأنف الأهلي تدريباته صباح الإثنين بعد مواجهة إنبي مساء الأحد في الدوري، دون راحة.

فيما عقد المدرب محاضرة فنية مع لاعبيه صباح الإثنين قبل انطلاق المران، حرص خلاله على الحديث مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية في مواجهة إنبي في الدوري.

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 2-0 أمام إنبي في أولى مواجهات المارد الأحمر بعد استئناف النشاط الرياضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى في الأهلي مرانا لثنائي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير، أدى الثنائي من خلاله العديد من التدريبات الفنية والبدنية على هامش المران، فيما اكتفى محمد الشناوي حارس الفريق الأول، أداء برنامجا استشفائيا مع ملائه الذين واجهوا إنبي.

وتغيب شريف إكرامي عن مران حراس المرمى ليوم الإثنين بعد حصوله على إذن للراحة من الجهاز الفني.

وعقد فايلر جلسة مع الشناوي حارس مرمى الفريق، حرص خلالها على توجيه بعض التعليمات الفنية له.

وأجرى المدير الفني للأهلي تقسيمة للاعبيه الذين لم يشاركوا في مواجهة إنبي، في نهاية المران الجماعي صباح الإثنين. وحرص المدرب السويسري على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية.

وبدأ ياسر إبراهيم مدافع الفريق تدريبات الركض حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي.

وخاض مدافع الأهلي برنامجا بدنيا وعلاجيا في صالة "الجيم" بعد إصابته في الكاحل خلال مواجهة ودية ضد الجونة ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم، ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومن ثم مواجهة إنبي.

ويواجه الأهلي نظيره الإنتاج الحربي يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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