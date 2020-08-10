تأجيل مباراة في البرازيل قبل انطلاقها بعشر دقائق بعد إصابة 10 لاعبين بكورونا

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

البرازيل

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل مباراة جوياس وساو باولو التي كان مقررا إقامتها الأحد بعدما تبين إصابة 10 لاعبين في الأول بفيروس كورونا.

وخضع فريق جوياس لاختبار طبي يوم الخميس الماضي من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تمهيدا للمواجهة لكن قال النادي إن نتيجة العينات لم تكن دقيقة.

وبعد اختبار جديد خضع له الفريق يوم الجمعة تبين إصابة 10 لاعبين بالفيروس منهم 8 أساسيين.

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وتأجلت المباراة قبل انطلاقها بعشر دقائق، فبعد نزول اللاعبين إلى الملعب للإحماء، ظهرت نتيجة الاختبار.

ومن جهته، وافق ساو باولو مباشرة على تأجيل المباراة.

وأصيب أكثر من 3 ملايين شخص في البرازيل بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 100 ألف.

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