مواعيد مباريات الإثنين 10 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك والاتحاد وربع نهائي الدوري الأوروبي

تستمر مباريات الدوري المصري الممتاز بعد عودة النشاط الكروي للحياة مرة أخرى، ضمن منافسات الجولتين الـ18 والـ19 من المسابقة.

يواجه حرس الحدود نظيره المصري ضمن منافسات الأسبوع الـ18 في تمام الرابعة عصرا على ملعب برج العرب في الإسكندرية في على قناة أون تايم سبورتس.

كما يواجه بيراميدز نظيره طنطا في السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز على قناة أون تايم سبورتس.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز في تمام التاسعة مساء على قناة أون تايم سبورتس.

كما تبدأ اليوم الإثنين، مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي، حينما يتواجه مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق عصام الشوالي.

ويخوض إنتر ميلان المواجهة الثانية في نفس الدور ليوم الإثنين في تمام التاسعة مساء أمام باير ليفركوزن وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس 2" بتعليق علي محمد علي.

لمعرفة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

طالع أيضا

المصري: اتفقنا مع اتحاد الكرة على شرط خوضنا لمباراة الحدود

حرس الحدود: متضامنون مع العشري بعد أزمة المصري