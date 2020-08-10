الزمالك: المحامي الإيطالي يضع اللمسات الأخيرة على ملف نادي القرن

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مستجدات التقدم بملف للاتحاد الإفريقي للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن.

وقال هاني زادة عبر قناة الزمالك: " ملف نادي القرن يتم ترجمته حاليا بواسطة المحاميين الأجانب الذين أسند لهم الزمالك هذه القضية".

وأضاف "ومن ثم سيتم إرساله للاتحاد المصري ليرسله بدوره إلى الاتحاد الإفريقي".

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وأكمل "المحامي الإيطالي يضع اللمسات الأخيرة على الملف حاليا ويسد جميع الثغرات به حتى يكون مكتملا وقويا".

وواصل "وعندما ينتهي الملف سنرسله إلى الاتحاد الإفريقي وسوف يرفضه وهذا أمر طبيعي ثم سنرسله إلى الاتحاد الدولي وسيرفضه أيضا".

وتابع "وكل هذه خطوات طبيعية، وبعدها سنتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية وهي التي ستقبل الملف".

وأوضح "وبعدها سيتم دراسة الملف من قبل المحكمة الرياضية الدولية وسيتم الحكم في هذه القضية بعد التحقيق فيها من قبل 32 قاضيا".

وأتم تصريحاته "هذه ستكون قضية القرن وليست أزمة لقب نادي القرن".

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