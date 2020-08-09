قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 23:57

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

كشف نادي الاتحاد السكندري عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفريق.

وأصدر الاتحاد السكندري بيانا، يكشف فيه تلقيه خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بوجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الفريق.

وحسب بيان الاتحاد، فإن الإخطار يأتي رغم ورود إخطار آخر عصر اليوم الأحد بسلبية كل مسحات الفريق.

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ويأتي بيان الاتحاد السكندري قبل ساعات قليلة من مواجهة الزمالك في بطولة الدوري.

ويٌفترض أن يلتقي الاتحاد السكندري مع الزمالك مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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