أرقام من فوز الأهلي على إنبي.. 14 مرة شباك نظيفة وعودة بعد غياب 309 يوما

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

الأهلي وإنبي

عودة حمدي فتحي وشباك نظيفة للمرة الـ14 في الدوري ضمن أبرز الأرقام التي تحققت بعد فوز الأهلي على إنبي.

وعاد الأهلي ليستكمل مبارياته في الدوري المصري بعد فترة طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وفاز على إنبي بثنائية دون رد.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 52 في صدارة الدوري، وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 25 في المركز السابع.

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وبعد المباراة تحققت العديد من الأرقام يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

عودة حمدي فتحي

عاد حمدي فتحي للمشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية بعد غياب دام لمدة 309 يوما.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة في كاحل القدم خلال شهر نوفمبر الماضي مع منتخب مصر.

وغاب لاعب الوسط منذ أن تعرض لهذه الإصابة إلى أن عاد وشارك في الشوط الثاني أمام إنبي.

وكان أخر ظهور لحمدي فتحي مع الأهلي أمام أسوان في الجولة الثالثة للدوري من الموسم الجاري بتاريخ 5 أكتوبر 2019.

الهدف الثالث لمحمد هاني

سجل محمد هاني أول هدف له مع الأهلي هذا الموسم، وهو الهدف الأول في المباراة.

هدف محمد هاني هو الثالث له بشكل عام مع الأهلي في الدوري، بعدما سجل في شباك النصر في موسم 2017/2018.

وسجل أيضا محمد هاني هدفا في شباك الداخلية الموسم الماضي 2018/2019.

شباك نظيفة للمرة الـ14

نجح دفاع الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة للمرة رقم 14 في الدوري المصري هذا الموسم.

ولم تهتز شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي سوى 4 مرات في الدوري هذا الموسم في 4 مباريات مختلفة من أصل 18 مباراة للفريق الأحمر.

هدف معلول الرابع

سجل علي معلول هدفه رقم 4 مع الأهلي في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع رمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة".

ويسبقه كل من أجايي وحسين الشحات بـ5 أهداف لكل منهما، ووليد سليمان صاحب الـ6 أهداف في الدوري.

14 لاعب سجلوا أهداف الأهلي

وصل الأهلي إلى هدفه رقم 48 في الدوري هذا الموسم بعد ثنائية معلول وهاني في شباك إنبي.

وبهدف محمد هاني ارتفع عدد اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للأهلي في الدوري هذا الموسم إلى 14 لاعبا وهم: محمد هاني وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان ورمضان صبحي وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي ومروان محسن وأفشة والشحات وكهربا.

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